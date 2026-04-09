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Saúde & Bem-estar

Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais

Entre sinais discretos e mudanças mais visíveis, o organismo revela, pouco a pouco, como está se adaptando às novas demandas

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