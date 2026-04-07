Estética sutil que busca resultados naturais: conheça o conceito de Quiet Beauty

Quiet Beauty substitui intervenções invasivas e padronizadas por um cronograma de cuidados contínuos Hidden Stitch / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

O mercado de estética começa a observar uma transição no perfil de consumo: a busca por resultados imediatos tem dado lugar ao Quiet Beauty. A metodologia propõe uma “beleza silenciosa”, pautada na ciência e no respeito ao tempo biológico. O objetivo é substituir intervenções invasivas e padronizadas por um cronograma de cuidados contínuos.

De acordo com o conceito, as decisões médicas são estritamente técnicas e voltadas à longevidade. O foco deixa de ser a transformação radical para se tornar a manutenção da saúde cutânea, priorizando o bem-estar e a segurança clínica em detrimento de padrões estéticos efêmeros.

“Cada tecido do rosto e do corpo responde de forma diferente aos estímulos estéticos, e essa resposta é influenciada por fatores como metabolismo, prática esportiva, emagrecimento, rotina hormonal e idade biológica”, explica a dermatologista Dra. Ana Júlia Perdigão. O planejamento considera o estágio natural da pele e a capacidade real de regeneração do organismo.

Quiety Beauty: estética para identidade pessoal

Em oposição aos resultados estéticos estigmatizados pelo excesso, como o contorno mandibular acentuado e o olhar “repuxado”, o Quiet Beauty ganha espaço ao oferecer uma abordagem menos invasiva visualmente. A tendência reflete um cansaço em relação aos padrões de beleza massificados, tema de debate recorrente nas redes sociais.

Atualmente, a busca por procedimentos migra valorização da identidade pessoal e biológica. A prioridade de homens e mulheres deixa de ser a replicação de traços conhecidos e passa a ser a busca por resultados que priorizam a harmonia e a discrição.

Assim, “nasce como uma resposta direta a um mercado estético que, por muito tempo, foi guiado por excessos, padronizações e intervenções pouco estratégicas, por muitas vezes orientadas apenas por resultados imediatos, sem considerar as consequências a médio e longo prazo”, explica a profissional.

O Quiet Beauty possibilita que os cuidados sejam personalizados para cada época da vida Unai Huizi Photography / Shutterstock | Portal EdiCase

Buscar por naturalidade entre as famosas

Famosas, como a influenciadora e empreendedora Jade Picon, já aderiram ao Quiety Beauty, da mesma forma que o nome propõe, silenciosamente. Há cerca de 5 anos, realiza procedimentos que mantêm a naturalidade de seu rosto.

Segundo a Dra. Ana Júlia Perdigão, no caso de Jade Picon, a clínica desenvolveu um plano personalizado que evolui ao longo dos anos, se adaptando às mudanças naturais ao decorrer da vida adulta. “A questão está em saber quando, como e para quem indicar cada protocolo. Um bom resultado respeita o tempo biológico, a anatomia e a personalidade do paciente”, explica.

Diferentemente de outros procedimentos que focam em intervenções pontuais, o Quiet Beauty® busca um acompanhamento contínuo. Isso possibilita, inclusive, que o cuidado siga sendo personalizado para cada época da vida. “Na medida em que o corpo e o rosto evoluem, seja por emagrecimento, maturidade, rotina esportiva ou diferentes fases da vida, o planejamento estético também se adapta”, explica a dermatologista.

Por se adaptar às diferentes idades, as pacientes costumam seguir o tratamento, como Jade Picon. A Dra. Ana Júlia Perdigão explica que o conceito se relaciona com uma nova forma de valorização da saúde e bem-estar: “Com a adoção crescente de hábitos ligados à saúde, prática esportiva, emagrecimento consciente e busca por performance, o corpo e o rosto passaram a apresentar novas demandas estéticas”.