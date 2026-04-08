Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Presente em muitos lares, a espada-de-são-jorge une beleza e simbolismo Razumhelen / Shutterstock | Portal EdiCase

A espada-de-são-jorge (Sansevieria trifasciata) é uma das plantas mais comuns nas casas brasileiras, unindo beleza e praticidade. Conhecida por ser resistente e fácil de cuidar, ela também está ligada à ideia de proteção contra energias negativas. Além disso, se adapta bem a diferentes ambientes, precisa de pouca manutenção e ajuda a deixar os espaços mais agradáveis no dia a dia, sendo uma escolha frequente tanto pela decoração quanto pela funcionalidade.

A seguir, veja 5 motivos para cultivar a espada-de-são-jorge!

1. Proteção espiritual e energética

Tradicionalmente posicionada na entrada das casas, a espada-de-são-jorge é associada à proteção contra mau-olhado, inveja e outras energias negativas. Sua presença simboliza uma espécie de barreira espiritual, sendo utilizada por quem busca afastar influências indesejadas e manter o ambiente mais protegido.

2. Fácil de cuidar

Reconhecida pela facilidade de cultivo, a espécie se adapta bem a rotinas simples e não exige muitos cuidados. Até mesmo iniciantes conseguem mantê-la em boas condições, já que não requer acompanhamento frequente nem técnicas específicas. Por suportar períodos mais longos sem água e variações no manejo, torna-se uma opção prática e confiável para quem deseja começar a ter plantas em casa.

A espada-de-são-jorge tem ação purificadora para os ambientes Tria last / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Purifica o ar

A espada-de-são-jorge contribui para a melhoria da qualidade do ar em ambientes fechados. Isso ocorre porque suas folhas absorvem gases presentes no ambiente e participam do processo de troca gasosa. Com isso, colabora para reduzir impurezas e deixar o espaço mais agradável e saudável para a convivência.

4. Alta resistência

Nativa do continente africano, a espécie apresenta elevada tolerância a diferentes condições ambientais, conseguindo se manter estável mesmo diante de mudanças de clima e iluminação. Essa característica permite que se desenvolva bem em diferentes espaços, mantendo sua aparência preservada por longos períodos, mesmo sem cuidados frequentes.

5. Ideal para ambientes internos