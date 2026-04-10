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"Não consigo me imaginar apartada do coletivo": Carlota Albuquerque fala dos desafios de uma vida no palco

Bailarina e coreógrafa gaúcha terá sua trajetória retratada em livro que marca a volta do projeto "Gaúchos em Cena", do Porto Alegre em Cena

Camila Bengo

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