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Saúde & Bem-estar

Entenda como o consumo excessivo e ocasional de álcool é um risco para o fígado

Doença hepática associada à disfunção metabólica é silenciosa e a maioria dos pacientes não apresenta sintomas até estágios avançados

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