GERAL

Calma e tranquilidade
Notícia

"Encontrei uma paz profunda", diz a artista alemã Deva Premal, que leva mantras para o mundo

Ao lado do marido, Miten, ela se apresenta em Porto Alegre no dia 28 para entoar músicas que remetem a ensinamentos sagrados milenares

Carlos Redel

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