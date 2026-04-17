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"É inexplicável de onde vem algo tão intenso": grávida da primeira filha, Brunna Colossi estreia novo programa sobre maternidade na RBS TV

Aos 37 anos, a comunicadora celebra a transformação de perspectivas sobre a vida familiar e profissional

Yasmim Girardi

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