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Saúde & Bem-estar

Dor no peito nem sempre é igual: 5 mitos e verdades sobre o sintoma que pode indicar risco ao coração

Especialista explica em quais situações o desconforto deve acender o alerta e quando pode sinalizar um problema cardíaco grave

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