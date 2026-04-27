Do fundo do mar ao skincare: conheça os novos ativos marinhos da beleza coreana

Ativos marinhos ganham espaço e impulsionam uma nova fase da beleza coreana Utoimage / Shutterstock | Portal EdiCase

A indústria da beleza coreana sempre esteve associada à inovação em ingredientes, da popularização da mucina de caracol ao avanço dos fermentados botânicos que ajudaram a consolidar a reputação científica da K-beauty. Agora, uma nova fronteira começa a ganhar protagonismo: o oceano. Impulsionada pelo avanço da biotecnologia e pela busca por fórmulas mais eficazes e sustentáveis, a K-beauty volta seu olhar para ativos marinhos capazes de hidratar, regenerar e fortalecer a pele.

Mais do que uma tendência estética, trata-se de uma mudança de abordagem científica. O mar passou a ser investigado como um ambiente rico em moléculas funcionais, adaptadas a condições extremas e, justamente por isso, altamente interessantes para aplicações cosméticas.

Oceano virou fonte de ativos cosméticos

Ambientes marinhos apresentam desafios únicos, como alta salinidade, radiação solar intensa, pressão e variações térmicas constantes. Para sobreviver, algas, microrganismos e esponjas marinhas desenvolveram compostos capazes de proteger suas estruturas celulares, reter água e resistir ao estresse ambiental.

Segundo Thomas Kim, farmacêutico e responsável técnico da Osang Cosmetic, essa adaptação biológica explica o crescente interesse da indústria. “Os organismos marinhos produzem moléculas extremamente eficientes para proteção e regeneração celular. Quando adaptamos esses mecanismos para o skincare, conseguimos fórmulas que fortalecem a barreira cutânea e ajudam a pele a lidar melhor com agressões diárias, como poluição e radiação UV”, explica.

Além da performance, há também uma questão ambiental. Grande parte desses ingredientes hoje é obtida por cultivo controlado e processos biotecnológicos, reduzindo a exploração direta dos ecossistemas marinhos, um movimento alinhado ao conceito de blue beauty, que busca inovação aliada à preservação dos oceanos.

A nova geração da K-beauty transforma ativos marinhos em aliados para hidratação profunda, ação calmante e regeneração da pele Irina Kvyatkovskaya / Shutterstock | Portal EdiCase

Ativos marinhos que estão redefinindo o skincare coreano

Se o avanço da pesquisa científica transformou o oceano em uma nova fronteira de inovação cosmética, o impacto mais visível desse movimento aparece nas formulações que chegam ao mercado. A nova geração da K-beauty traduz esse conhecimento em ingredientes derivados do mar capazes de atuar simultaneamente na hidratação profunda, na ação calmante e na reparação da pele, pilares que hoje orientam o desenvolvimento dos produtos de cuidado com a pele na Coreia do Sul.

À medida que a pesquisa avança, alguns ingredientes marinhos deixam de ser promessa científica para se tornarem protagonistas das rotinas de skincare. Veja quais são os principais!

1. Fucoidan

Extraído de algas marrons presentes em águas frias asiáticas, o fucoidan é um polissacarídeo marinho associado à hidratação profunda e à regeneração celular. O ativo ganhou destaque na K-beauty por ajudar a reforçar a barreira cutânea enquanto acalma peles sensibilizadas, respondendo à demanda atual por fórmulas eficazes, porém gentis.

“O fucoidan representa bem essa evolução da K-beauty. Ele oferece hidratação intensa e ação regeneradora sem pesar na pele, algo essencial para rotinas modernas. Um exemplo dessa aplicação aparece na linha de skincare Onul31º, que combina o ativo à água do mar em cosméticos desenvolvidos para restaurar o equilíbrio e a luminosidade enquanto a pele se recupera do estresse diário”, explica o farmacêutico.

2. Água do mar

Rica em minerais como magnésio, cálcio e potássio, a água do mar purificada passou a ser incorporada às formulações coreanas como um ingrediente funcional, e não apenas sensorial. Seu papel está ligado ao reequilíbrio da pele, contribuindo para a manutenção da hidratação e para o fortalecimento da barreira cutânea, especialmente em rotinas voltadas à recuperação da pele urbana.

3. Microespículas marinhas

Entre as tecnologias mais recentes da K-beauty estão as microespículas derivadas de esponjas marinhas. Essas estruturas microscópicas criam microcanais temporários na superfície da pele, aumentando a absorção dos ativos aplicados em seguida e potencializando os resultados da rotina de cuidados.

“Elas permitem uma entrega mais eficiente dos ingredientes sem procedimentos invasivos. Um exemplo dessa tecnologia pode ser observado em produtos como a essência Original Microshot 100, da sul-coreana Wati for Skin, que associa microespículas e centella asiática para melhorar a textura da pele, reduzir a vermelhidão e fortalecer a barreira cutânea”, afirma Thomas Kim.

4. Colágeno e biomoléculas marinhas

O uso de colágeno marinho e de biomoléculas obtidas por biotecnologia oceânica cresce como alternativa para promover firmeza, elasticidade e hidratação prolongada. Diferentemente das abordagens tradicionais focadas apenas no efeito anti-idade, essas formulações buscam melhorar a qualidade geral da pele ao longo do tempo, alinhando desempenho dermatológico e conforto sensorial.

Ciência, personalização e o futuro da K-beauty

A incorporação de componentes marinhos reflete uma transformação mais ampla no skincare coreano: o foco deixa de ser apenas o tratamento corretivo e passa a priorizar a saúde contínua da pele. Segundo Thomas Kim, a tendência acompanha um consumidor global mais informado, interessado em tecnologia dermatológica e resultados sustentáveis a longo prazo.

“A nova geração de cosméticos não busca apenas ativos fortes, mas ingredientes inteligentes, capazes de trabalhar em harmonia com a pele. Esses ativos se encaixam perfeitamente nessa lógica porque ajudam a restaurar o equilíbrio natural, em vez de agredir ou sobrecarregar”, afirma.

Assim, o oceano deixa de ser apenas inspiração e passa a funcionar como um verdadeiro laboratório biológico. À medida que a pesquisa avança, microalgas, fermentos marinhos e biomoléculas oceânicas devem ganhar ainda mais espaço nas formulações, apontando para uma nova fase da beleza coreana, em que ciência, natureza e tecnologia caminham lado a lado.