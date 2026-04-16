Dia Mundial da Voz: conheça os sinais do câncer de laringe

O câncer de laringe se desenvolve, na maioria dos casos, nas pregas vocais PeopleImages / Shutterstock | Portal EdiCase

A voz é um dos principais instrumentos de comunicação e um importante indicador de saúde. Alterações persistentes, especialmente a rouquidão, podem ser o primeiro sinal de problemas na laringe, incluindo o câncer.

Com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o tema, a Academia Brasileira de Laringologia e Voz (ABLV), da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), realiza a 28ª Campanha Nacional da Voz 2026, com o tema “Sua Voz Merece Ser Vista para Ser Ouvida” em celebração ao Dia Mundial da Voz, em 16 de abril.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deve registrar cerca de 8.510 novos casos de câncer de laringe por ano entre 2026 e 2028. Trata-se de um dos tumores mais comuns da região de cabeça e pescoço, com maior incidência em homens acima dos 40 anos. Apesar disso, muitos diagnósticos ainda acontecem em estágios avançados, o que impacta diretamente as chances de tratamento e preservação da voz e demais funções da laringe.

Rouquidão é o principal sinal de alerta

O câncer de laringe se desenvolve, na maioria dos casos, nas pregas vocais. Quando está restrito a essa região e em fase inicial, as chances de tratamento são muito mais favoráveis. O primeiro sintoma perceptível costuma ser a rouquidão. Isso acontece porque qualquer lesão nas pregas vocais, seja benigna ou maligna, interfere no mecanismo perfeito da produção vocal. Durante a vibração das pregas vocais, uma lesão gera um som com ruído, percebido como rouquidão.

“A voz costuma dar sinais importantes quando algo não vai bem. A rouquidão que persiste por mais de duas semanas, por exemplo, nunca deve ser considerada normal. Quando o diagnóstico é feito precocemente, especialmente nos tumores iniciais da laringe, o tratamento permite chances de cura muito altas, preservando todas as funções da laringe, incluindo a voz. Assim, o paciente mantém uma qualidade de vida excelente”, explica Luciana Miwa Watanabe, otorrinolaringologista e presidente da ABLV.

Perigos da progressão do câncer de laringe

Quando não investigado, o tumor pode evoluir. “O tumor pode crescer e afetar as funções da laringe. Além disso, o tratamento para a cura precisa ser mais agressivo. Em casos mais avançados, pode haver falta de ar, já que a lesão pode bloquear a passagem do ar na laringe”, alerta a especialista.

Além da rouquidão, outros sintomas podem surgir com a progressão da doença, como dor ao falar, dificuldade para engolir, engasgos frequentes e presença de caroços no pescoço.

Sinais como alterações na voz, na garganta e na respiração podem indicar problemas e precisam ser investigados Srdjan Randjelovic / Shutterstock | Portal EdiCase

Outros sinais que podem indicar a doença

Alguns sintomas podem parecer simples ou passageiros, mas quando se tornam frequentes ou persistem por mais de alguns dias, podem indicar alterações. Por isso, é importante ficar atento a sinais que envolvem a voz, a garganta e a respiração, como:

Rouquidão persistente;

Pigarro frequente;

Dor ao falar;

Dificuldade para engolir;

Engasgos frequentes;

Falta de ar;

Caroços no pescoço;

Alterações na voz por mais de 15 dias.

Fatores de risco para o câncer de laringe

O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de laringe, podendo aumentar em até 10 vezes a probabilidade de desenvolvimento da doença. O consumo excessivo de álcool potencializa ainda mais esse risco. Exposição a substâncias como amianto e névoas de ácidos fortes também está associada ao surgimento do tumor. “Uma preocupação recente é o consumo de cigarros eletrônicos, vape entre os jovens, pois possuem substâncias tóxicas que podem afetar diretamente toda a via respiratória”, alerta Luciana Miwa Watanabe.

Diagnóstico precoce aumenta as chances de cura

O otorrinolaringologista tem papel central na avaliação das alterações vocais. É esse especialista quem realiza a avaliação clínica e pode indicar exames fundamentais, como a videolaringoscopia. “A videolaringoscopia permite visualizar, em tempo real, a laringe e as pregas vocais. Com esse exame, conseguimos identificar alterações precoces, muitas vezes antes mesmo de uma lesão se transformar em maligna, o que é essencial para um tratamento eficaz”, destaca Luciana Miwa Watanabe.

O exame utiliza uma microcâmera para avaliar não apenas a estrutura, mas também o funcionamento da laringe durante a fala. Isso possibilita o diagnóstico de inflamações, lesões benignas, como nódulos e pólipos, e até sinais iniciais de câncer.

“O câncer de laringe, na maioria dos casos, se inicia no epitélio, camada mais superficial das pregas vocais, e pode se disseminar tanto em extensão, pela superfície, quanto em profundidade, atingindo estruturas mais internas da laringe”, esclarece a especialista.

Além do diagnóstico, a videolaringoscopia também auxilia na definição do tratamento mais adequado e no acompanhamento da evolução do paciente.

Conscientização salva vozes e vidas

A Campanha Nacional da Voz reforça a importância de ouvir os sinais do corpo e buscar avaliação médica diante de sintomas persistentes. Cuidar da voz é cuidar da saúde, e o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida.