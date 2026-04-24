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Recorde em 2025
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Cresce o número de negócios liderados por mulheres no Brasil: conheça histórias de quem decidiu empreender

Avanço combina busca por autonomia financeira e horários de trabalho mais flexíveis, além da capacidade de reconhecer oportunidades no mercado

Camila Bengo

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