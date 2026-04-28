Cáscara-sagrada: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta

A cáscara-sagrada é uma árvore de casca marrom-avermelhada cujo uso é registrado em diferentes culturas ao redor do mundo marilyn barbone / Shutterstock | Portal EdiCase

A cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.) é uma planta medicinal com longa tradição de uso popular, especialmente reconhecida por suas propriedades laxativas. De origem norte-americana, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (ReniSUS).

A planta cresce como arbusto ou árvore pequena, podendo chegar a 10 metros de altura, com folhas elípticas, flores esverdeadas, frutos negros e casca de cor marrom-avermelhada — e é justamente essa casca a parte utilizada na medicina.

De acordo com a cartilha de Informações Sistematizadas da ReniSUS, publicada pelo Ministério da Saúde em 2021, a casca só deve ser utilizada após um ano da coleta ou passar por um processo de aquecimento específico, para garantir segurança e eficácia.

A seguir, veja os principais usos e propriedades da cáscara-sagrada!

1. Combate à constipação intestinal

O uso mais conhecido e documentado da cáscara-sagrada é como laxante suave para a prisão de ventre ocasional. Inclusive, conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a decocção da planta pode ser utilizada contra constipação intestinal eventual.

Para isso, o documento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda consumir meia a uma xícara de chá antes de dormir. O efeito acontece de duas formas: a planta acelera o movimento do intestino grosso e, ao mesmo tempo, impede que ele absorva água em excesso — o que amolece as fezes e facilita a evacuação.

O chá de cáscara-sagrada tem propriedades que podem auxiliar na saúde WIROJE PATHI / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Estímulo à limpeza do organismo

A cáscara-sagrada é frequentemente associada a rotinas de limpeza e desintoxicação — e há uma razão para isso. Ao estimular o esvaziamento do intestino grosso, a planta acelera a eliminação do conteúdo acumulado, reduzindo o tempo em que resíduos ficam em contato com a mucosa intestinal. Esse mecanismo é listado na cartilha do Ministério da Saúde (2021), que registra o uso da planta em contextos de depuração e regulação intestinal em diferentes culturas ao longo da história.

No entanto, o uso deve ser pontual e responsável. Utilizada de forma contínua ou em doses elevadas, pode causar desequilíbrio eletrolítico e dependência do intestino ao estímulo externo para funcionar.

Como fazer o chá da cáscara-sagrada

O modo de preparo recomendado no Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, é a decocção, ou seja, a fervura da casca diretamente na água. O processo é simples: utilize meia colher de café de casca seca (cerca de 0,5 g) para uma xícara de chá de água (150 ml). Ferva por alguns minutos, coe e beba de meia a uma xícara, de preferência antes de dormir. O efeito costuma aparecer algumas horas depois.

Contraindicações e cuidados

A cáscara-sagrada não é indicada para todo mundo. Ela não deve ser utilizada por pessoas com problemas intestinais, como colite, doença de Crohn, obstrução intestinal ou dor abdominal sem causa definida. Também é contraindicada para grávidas, mulheres que estão amamentando e crianças menores de 10 anos. Quem tem problemas nos rins deve ter atenção redobrada: as substâncias da planta podem se acumular no tecido renal e causar desequilíbrio no organismo.