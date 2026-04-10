Caldo de mocotó: aprenda receita prática e saudável

Tradicional na culinária brasileira, o caldo de mocotó é conhecido pelo sabor intenso e pela textura consistente, que conquista principalmente nos dias mais frios. Presente em diferentes regiões do país, ele carrega um preparo que atravessa gerações e se mantém como uma opção nutritiva e reconfortante para o dia a dia.
O mocotó é feito a partir do pé do boi, uma parte com alta concentração de colágeno e gelatina natural, responsáveis pela densidade característica do caldo. Durante o cozimento prolongado, esses componentes são liberados, resultando em uma preparação mais cremosa e saborosa.
Além de aquecer, o prato também se destaca pelo valor nutricional. Por conta dessa composição, pode contribuir para a saúde das articulações, da pele e até para a sensação de saciedade, sendo uma alternativa interessante para quem busca refeições mais completas e sustanciosas.
A seguir, veja como preparar uma versão prática e deliciosa do caldo de mocotó!
Caldo de mocotó
Ingredientes
- 1,2 kg de mocotó bovino limpo
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 8 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de colorau
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de tempero baiano
- 1 1/2 colher de sopa de sal
- Água fervente
- Pimenta dedo-de-moça, coentro e cebolinha picados a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e os dentes de alho e refogue até dourarem levemente. Acrescente o colorau, o açafrão-da-terra, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, o tempero baiano e a pimenta dedo-de-moça, misturando bem para liberar os aromas. Adicione o mocotó à panela, tempere com o sal e misture para envolver bem nos temperos.
Cubra com água fervente, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por cerca de 50 a 60 minutos após pegar pressão, ou até que o mocotó esteja bem macio. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair naturalmente e abra a panela. Se desejar um caldo mais encorpado, deixe cozinhar por mais alguns minutos sem tampa. Finalize com coentro e cebolinha e sirva em seguida.