Café na rotina: 6 benefícios da bebida para a saúde

Consumido com moderação, o café protege o coração e o metabolismo Meilan Photography / Shutterstock | Portal EdiCase

Presente na rotina de muitos brasileiros, o café carrega tradição, afeto e relevância quando o assunto é saúde. Não à toa, o Brasil figura entre os maiores consumidores da bebida no mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. Muito além de estimular a disposição, a bebida vem sendo estudada por seus possíveis efeitos positivos no organismo, especialmente na prevenção de doenças e na promoção do bem-estar.

“O café é uma bebida complexa do ponto de vista nutricional. Além da cafeína, concentra compostos fenólicos, como os ácidos clorogênicos, que têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Esses compostos estão associados à melhora da sensibilidade à insulina, à modulação da glicemia e à redução do estresse oxidativo, fatores diretamente ligados à prevenção de doenças metabólicas e cardiovasculares”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, Fellow da Obesity Society (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Benefícios do café para a saúde

Além do sabor e do aroma marcantes, o café concentra compostos que podem favorecer o funcionamento do organismo e a qualidade de vida. Confira as principais vantagens da bebida!

1. Melhora do estado de alerta e desempenho cognitivo

A cafeína atua no sistema nervoso central, reduzindo a sensação de fadiga e aumentando o foco e a concentração.

2. Ação antioxidante

O café é uma das principais fontes de antioxidantes da dieta moderna, ajudando a combater o estresse oxidativo, ligado ao envelhecimento celular e a doenças crônicas.

3. Dá um reforço à memória

A cafeína pode contribuir para a consolidação da memória, colaborando na retenção de informações após o aprendizado. Um estudo da Universidade da Califórnia, Irvine, publicado na Nature Neuroscience em 2014, demonstrou que o consumo de 200 mg de cafeína após o aprendizado melhora a consolidação da memória de longo prazo em humanos.

4. Auxílio o metabolismo e o controle de peso

A cafeína pode aumentar temporariamente o gasto energético e favorecer a queima de gordura.

5. Proteção cardiovascular (em consumo moderado)

O estudo “Long-term outcomes from the UK Biobank on the impact of coffee on cardiovascular disease, arrhythmias, and mortality: Does the future hold coffee prescriptions?“, publicado no European Journal of Preventive Cardiology, indica que até 3 a 4 xícaras de café por dia podem estar associadas ao menor risco de doenças cardiovasculares em pessoas saudáveis.

6. Melhora do humor

O consumo de café está ligado à liberação de neurotransmissores como dopamina e serotonina, relacionados à sensação de bem-estar.

Tomar café em excesso pode causar insônia, ansiedade, aumento da pressão e desconfortos no estômago PeopleImages.com – Yuri A / Shutterstock | Portal EdiCase

Riscos do excesso de café

A dose considerada segura para adultos saudáveis gira em torno de até 400 mg de cafeína por dia (cerca de 3 a 4 xícaras de café coado). O exagero pode trazer efeitos negativos, tais como:

Insônia e piora da qualidade do sono;

Ansiedade e irritabilidade;

Taquicardia e aumento da pressão arterial;

Problemas gastrointestinais, como refluxo;

Dependência leve (abstinência com dor de cabeça e irritação).

Cuidados com o consumo do café

Nem todo mundo responde da mesma forma à cafeína. Alguns grupos exigem atenção, como gestantes (limite reduzido a até 200 mg/dia), pessoas com ansiedade ou síndrome do pânico, hipertensos não controlados, portadores de arritmias cardíacas, indivíduos com gastrite ou refluxo intenso e quem sofre com insônia crônica. “Nesses casos, a ingestão deve ser individualizada. Há pacientes que apresentam sensibilidade maior à cafeína, mesmo em pequenas quantidades”, alerta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.

Consumo mais saudável

Para aproveitar os benefícios do café para a saúde, veja como inserir a bebida na rotina de maneira saudável:

Evite tomar café após as 18h para não prejudicar o sono;

Prefira tomar sem açúcar ou com pouco açúcar;

Não consuma em jejum, especialmente se tiver sensibilidade gástrica;

Hidrate-se bem, pois o café não substitui água;

Evite combinar com energéticos, para não ter sobrecarga de cafeína.