Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 

Muito além do comportamento visto em cativeiro, as cacatuas selvagens apresentam hábitos complexos Frank Fichtmueller / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A cacatua é uma ave exótica pertencente à família dos psitacídeos, a mesma dos papagaios. Originária principalmente da Austrália e de regiões da Indonésia, ela chama atenção pela plumagem clara, pelo topete móvel na cabeça e pelo comportamento extremamente interativo. Ao longo dos anos, tornou-se um animal de estimação bastante admirado por sua beleza e capacidade de se comunicar com os humanos.

Na natureza, essas aves desempenham um papel importante no equilíbrio ecológico, ajudando na dispersão de sementes e interagindo com diversas espécies. Muito além do comportamento visto em cativeiro, as cacatuas selvagens apresentam hábitos complexos, organização social bem definida e estratégias inteligentes de sobrevivência.

Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre a cacatua!

1. A cacatua tem um topete que expressa emoções

Um dos traços mais marcantes da cacatua é o topete, que pode se levantar ou abaixar conforme o estado emocional da ave. Quando está animada, curiosa ou alerta, ele costuma ficar erguido. Em momentos de calma, ele permanece abaixado. Esse comportamento funciona como uma forma de comunicação visual, ajudando a entender melhor o humor do animal.

2. É uma das aves mais inteligentes do mundo

A cacatua possui alta capacidade cognitiva, sendo considerada uma das aves mais inteligentes. Ela consegue resolver problemas simples, aprender comandos e até imitar sons e palavras. Essa inteligência exige estímulos constantes, como brinquedos e desafios, para evitar o tédio. Quando não estimulada, a ave pode desenvolver comportamentos indesejados, como gritar excessivamente ou arrancar as próprias penas.

Na natureza, as cacatuas aprendem observando outras aves do grupo, especialmente comportamentos ligados à alimentação e à segurança. Esse aprendizado social é essencial para os indivíduos mais jovens, que dependem da experiência dos adultos para se adaptar ao ambiente.

3. Pode viver por várias décadas

A longevidade da cacatua é impressionante. Dependendo da espécie e dos cuidados, ela pode viver entre 40 e até mais de 70 anos. Isso significa que adotar uma cacatua é um compromisso de longo prazo. O tutor precisa estar preparado para oferecer cuidados contínuos, alimentação adequada e acompanhamento veterinário ao longo de toda a vida da ave.

O bico da cacatua ajuda a abrir sementes duras, escavar o solo e até auxilia na locomoção entre galhos Cynthia A Jackson / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Tem um bico extremamente forte

O bico da cacatua não serve apenas para alimentação. Na natureza, ele é utilizado como uma ferramenta multifuncional, ajudando a abrir sementes duras, escavar o solo e até auxiliar na locomoção entre galhos. Em casa, é importante oferecer brinquedos apropriados e seguros, que ajudem a gastar energia e manter o bico saudável. Sem esses estímulos, a ave pode acabar danificando móveis ou objetos da casa.

5. É conhecida por ser barulhenta

As cacatuas utilizam vocalizações intensas para manter contato com o grupo, principalmente quando estão em voo ou espalhadas em uma área extensa. Os sons servem para alertar sobre perigos, chamar parceiros ou coordenar movimentos. Em casa, elas podem emitir sons altos, principalmente quando querem chamar atenção ou expressar emoções. No entanto, pode ser um desafio em ambientes pequenos ou com vizinhos próximos.

6. Vivem em grandes bandos organizados

Na natureza, as cacatuas costumam viver em grupos que podem reunir dezenas ou até centenas de indivíduos. Esses bandos ajudam na proteção contra predadores e facilitam a busca por alimento. Existe uma dinâmica social bem estruturada, com comunicação constante entre os membros. Essa convivência coletiva também permite que aprendam umas com as outras, especialmente sobre locais seguros e fontes de alimento.

Em casa, a cacatua cria vínculos profundos com o tutor, muitas vezes demonstrando afeto de forma evidente. Ela pode buscar contato físico, vocalizar quando a pessoa chega e até apresentar comportamentos de apego. Esse vínculo é positivo, mas também exige cuidado para evitar dependência excessiva.

7. Alimentam-se de sementes, frutos e raízes

A dieta das cacatuas na natureza é bastante variada e depende do ambiente onde vivem. Elas se alimentam de sementes, frutas, nozes, brotos e até raízes que desenterram com o bico forte. Essa diversidade alimentar ajuda a manter a saúde da ave e contribui para o ecossistema, pois muitas sementes são espalhadas durante a alimentação.