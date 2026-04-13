Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

A semana será marcada por ajustes emocionais que fortalecerão decisões futuras Prathankarnpap / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Esta semana trará movimentações internas importantes que refletirão no mundo externo. O baralho cigano indica ajustes emocionais que fortalecerão decisões futuras. Segundo o mestre Ravi Vidya, o equilíbrio interno trará prosperidade. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano precisará de foco no trabalho una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Foice” pede decisões rápidas. Será importante evitar agir por impulso. No amor, haverá cuidado com cortes bruscos. No trabalho, será necessário foco.

Touro

O taurino passará por um período de estabilidade una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Casa” indica estabilidade. Será importante focar o essencial. No amor, haverá segurança. No trabalho, haverá base sólida.

Gêmeos

O geminiano precisará manter uma comunicação clara nos relacionamentos una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Pássaros” indica agitação mental. Será necessário cuidado com a ansiedade. No amor, será essencial manter uma comunicação clara. No trabalho, será importante a organização.

Câncer

O canceriano viverá um período propício para o crescimento una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Árvore” aponta para o crescimento. Será necessário ter paciência. No amor, haverá amadurecimento. No trabalho, haverá evolução.

Leão

O leonino receberá mais destaque no trabalho una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Sol” indica ampliação de sucesso. Haverá reconhecimento. No amor, haverá brilho. No trabalho, haverá destaque.

Virgem

O virginiano precisará observar mais antes de agir una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Livro” pede análise. Será importante observar antes de agir. No amor, haverá discrição. No trabalho, será necessário estratégia.

Libra

A harmonia estará em alta na vida do libriano una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Buquê” traz boas energias. A harmonia estará em alta. No amor, haverá carinho. No trabalho, haverá elogios.

Escorpião

O escorpiano precisará usar o poder com equilíbrio una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Urso” fala de poder. Será importante utilizá-lo com equilíbrio. No amor, será necessário evitar o controle. No trabalho, haverá liderança.

Sagitário

O sagitariano terá mais clareza no amor una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Caminhos” indica escolhas. Será necessário definir uma direção. No amor, haverá clareza. No trabalho, haverá decisão.

Capricórnio

O capricorniano precisará ter cuidado com a frieza no relacionamento una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Torre” reforça o foco. A estrutura estará em destaque. No amor, será necessário cuidado com a frieza. No trabalho, haverá responsabilidade.

Aquário

O aquariano terá um período de mais inspiração una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Estrela” traz inspiração. Novas ideias surgirão. No amor, haverá conexão. No trabalho, haverá inovação.

Peixes

O pisciano precisará ter atenção aos excessos una_llenella / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Peixes” indica fluxo. Será necessário atenção aos excessos. No amor, haverá intensidade. No trabalho, haverá ganhos.

Por Ravi Vidya