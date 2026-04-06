Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 06 a 12 de abril de 2026

A semana pedirá firmeza, maturidade e equilíbrio para sustentar escolhas e lidar com desafios Daria Zelenska / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Esta semana aprofundará compromissos e testará a consistência das decisões recentes. O baralho cigano mostra que tudo o que foi iniciado anteriormente precisará de sustentação. Segundo o mestre Ravi Vidya, a disciplina manterá o caminho aberto. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano precisará evitar conflitos desnecessários Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Chicote” pede controle emocional. Será importante evitar conflitos desnecessários. No amor, o diálogo deverá acontecer com calma. No trabalho, a disciplina será essencial.

Touro

O taurino viverá um período de estabilidade e firmeza Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Âncora” indica estabilidade e firmeza. Será importante manter o que funciona. No amor, haverá busca por segurança. No trabalho, a constância será o diferencial.

Gêmeos

O geminiano precisará ter atenção aos detalhes Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Carta” indica mensagens importantes. Será necessário ter atenção aos detalhes. No amor, a sinceridade fará diferença. No trabalho, decisões precisarão ser tomadas.

Câncer

As emoções do canceriano estarão afloradas e será preciso evitar inseguranças Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Lua” indica intensificação das emoções. Será importante evitar inseguranças. No amor, a sensibilidade estará em destaque. No trabalho, a intuição será uma aliada.

Leão

O período será de compromissos e pedirá seriedade ao leonino Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Anel” fala de compromissos. A semana pedirá seriedade. No amor, alianças ganharão força. No trabalho, acordos serão favorecidos.

Virgem

O virginiano terá sorte rápida e deverá aproveitar o momento Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Trevo” indica sorte rápida. Será importante aproveitar o momento. No amor, haverá mais leveza. No trabalho, boas oportunidades poderão surgir.

Libra

O libriano deverá tomar decisões com consciência Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Justiça” pede equilíbrio. Será importante decidir com consciência. No amor, a honestidade será fundamental. No trabalho, a ética deverá prevalecer.

Escorpião

O escorpiano passará por um período de encerramentos Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Caixão” indica encerramentos. Será necessário aceitar os finais. No amor, o desapego poderá ser importante. No trabalho, haverá transformação.

Sagitário

O sagitariano viverá um período de movimento Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Cavaleiro” indica movimento; por isso, a ação deverá acontecer com foco. No amor, encontros poderão movimentar a semana. No trabalho, haverá avanço.

Capricórnio

A persistência do capricorniano será essencial para enfrentar desafios Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Montanha” mostra desafios; por isso, a persistência será essencial. No amor, será necessário ter paciência. No trabalho, o esforço trará resultados.

Aquário

O aquariano terá um período de soluções, destravando algo Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Chave” revela soluções. Algo se destravará. No amor, o diálogo será importante. No trabalho, respostas poderão surgir.

Peixes

A semana favorecerá as conexões do pisciano Gen-san / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Coração” destaca os sentimentos. A semana favorecerá conexões. No amor, haverá mais entrega. No trabalho, a empatia fará diferença.

Por Ravi Vidya