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Saúde & Bem-estar

Autismo em mulheres: entenda os fatores que atrasam o diagnóstico

Muitas delas chegam à vida adulta com histórico de ansiedade, depressão ou exaustão crônica, sem que o transtorno de base tenha sido identificado

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