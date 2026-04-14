Almoço saudável: 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono

Carne refogada com abóbora Rimma Bondarenko / Shutterstock | Portal EdiCase

No outono, as temperaturas começam a cair e o corpo exige mais atenção para se manter protegido. Nesse período, investir em uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes e com ingredientes que fortalecem o sistema imunológico, pode fazer toda a diferença no bem-estar e na prevenção de doenças. Nesse contexto, legumes, verduras, proteínas magras e especiarias com ação antioxidante e anti-inflamatória ganham destaque, pois ajudam a fortalecer as defesas naturais do organismo.

A seguir, confira 5 receitas para fortalecer a imunidade no outono!

1. Carne refogada com abóbora

Ingredientes

400 g de patinho cortado em cubos

1/2 abóbora cortada em cubos

cortada em cubos 2 batatas cortadas em cubos

3/4 de xícara de chá de milho-verde

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de água

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione a carne e sele bem todos os lados, mexendo ocasionalmente, até que fique dourada por fora.

Em seguida, adicione a batata e a abóbora, misturando para envolver os ingredientes nos temperos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente a água. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 15 a 20 minutos, mexendo de vez em quando, até que os legumes estejam macios.

Quando os legumes estiverem quase prontos, adicione o milho-verde e misture delicadamente. Deixe cozinhar por mais 3 a 5 minutos. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

2. Frango ao molho de laranja com batata-doce

Ingredientes

2 filés de peito de frango

Suco de 1 laranja

1 colher de chá de mel

1 batata-doce cortada em rodelas

2 dentes de alho picados

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a batata-doce e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno médio preaquecido para assar até ficar dourada e macia. Reserve. Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e grelhe o frango até dourar dos dois lados e ficar bem cozido por dentro. Retire e reserve.

Na mesma panela, adicione o suco de laranja e o mel, mexendo até formar um molho levemente encorpado. Volte o frango à frigideira e envolva-o no molho, deixando cozinhar por mais alguns minutos para absorver bem o sabor. Sirva a batata-doce assada com o frango ao molho.

3. Salmão assado com brócolis

Ingredientes

2 filés de salmão

1 brócolis em floretes

2 dentes de alho picados

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino, alho e suco de limão, espalhando bem os temperos. Em seguida, disponha os filés em uma assadeira untada com azeite. Ao redor, distribua os floretes de brócolis e regue com um fio de azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até que o salmão esteja macio e levemente dourado e o brócolis cozido, porém ainda firme. Sirva em seguida.

Omelete com cogumelo e espinafre Tatiana Volgutova / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Omelete com cogumelo e espinafre

Ingredientes

2 ovos

1/2 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

paris fatiado 1 xícara de chá de espinafre

1 dente de alho picado

1 pitada de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até liberar aroma. Acrescente o cogumelo e cozinhe até ficar dourado e macio. Adicione o espinafre e mexa até murchar. Em seguida, despeje os ovos batidos sobre os ingredientes e cozinhe em fogo baixo, com a frigideira tampada, até que a omelete esteja firme e levemente dourada na parte inferior. Sirva em seguida.

5. Ensopado de frango com legumes e cúrcuma

Ingredientes

300 g de peito de frango cortado em cubos

2 cenouras cortadas em rodelas

cortadas em rodelas 1 batata cortada em cubos

1/2 abobrinha cortada em cubos

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 colher de sopa de azeite

700 ml de caldo de legumes

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e mexa até liberar aroma. Adicione o frango e sele bem, mexendo ocasionalmente, até dourar por fora. Em seguida, adicione a cenoura e a batata, misturando para incorporar os sabores. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma, mexendo bem para distribuir os temperos.