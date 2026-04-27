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Saúde & Bem-estar

Alergia ocular: 5 dicas para evitar crises e proteger os olhos 

Nesta época do ano, a proximidade com alérgenos faz o organismo reagir exageradamente, causando coceira, inchaço e lacrimejamento

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