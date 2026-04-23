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Saúde & Bem-estar

Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer

Veja os impactos de uma redução extrema do apetite e quando o uso de medicamentos para emagrecimento pode se tornar um problema

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