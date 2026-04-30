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"Adoro me encontrar com outras mulheres nas minhas fragilidades": Maria Beltrão vive nova fase mais conectada ao universo feminino

Aos 54 anos, a carioca renova o visual e celebra carreira e transformações

Yasmim Girardi

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