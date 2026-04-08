8 motivos para vacinar o seu animal contra a raiva 

A vacina contra raiva é obrigatória e faz parte das campanhas públicas de saúde FamVeld / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A raiva é uma doença viral grave que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo cães, gatos e humanos. Ela é causada por um vírus do gênero Lyssavirus e, na maioria dos casos, é transmitida por meio da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas, arranhões ou contato com mucosas.

Uma vez que os sintomas aparecem, a doença é quase sempre fatal. Os sinais da raiva costumam começar com mudanças de comportamento, como irritação, agressividade ou apatia, e evoluem rapidamente. O animal pode apresentar salivação excessiva (baba intensa), dificuldade para engolir, latidos alterados, sensibilidade à luz e aos sons, além de desorientação. Com o avanço, surgem sinais mais graves, como paralisia, principalmente da mandíbula e das patas, convulsões e, na maioria dos casos, o óbito.

Além de colocar a vida do cachorro e do gato em risco, a raiva também representa um perigo direto para os seres humanos, sendo considerada uma zoonose — ou seja, pode ser transmitida entre animais e pessoas. Por isso, a vacinação é uma das principais estratégias de controle da doença.

“A raiva é uma das poucas doenças infecciosas em que a prevenção não é apenas recomendada, mas absolutamente determinante. Uma vez que o vírus atinge o sistema nervoso central, a evolução é praticamente irreversível”, explica Bianca Fenner, médica-veterinária e coordenadora de marketing da Unidade Pet da Ceva Saúde Animal.

Abaixo, confira os principais motivos para vacinar o seu animal contra a raiva!

1. Protege contra uma doença fatal

A principal razão para vacinar o pet contra a raiva é a proteção contra uma doença extremamente grave e sem cura após o início dos sintomas. A infecção compromete o sistema nervoso, causando alterações comportamentais, agressividade, salivação excessiva e paralisia. “Os sinais clínicos refletem exatamente o trajeto do vírus no organismo. Quando eles aparecem, o sistema nervoso já está comprometido, o que explica a gravidade e a rápida evolução do quadro”, diz Bianca Fenner.

Em praticamente todos os casos, o desfecho é a morte. A vacina atua estimulando o sistema imunológico do animal, criando uma barreira eficaz contra o vírus.

2. Evita a transmissão para humanos

A raiva é uma zoonose de grande impacto na saúde pública, pois pode ser transmitida para humanos com facilidade em situações de contato com animais infectados. Ao vacinar o pet, reduz-se significativamente o risco de transmissão dentro de casa ou na convivência com outras pessoas. Isso é especialmente importante em ambientes com crianças, idosos ou pessoas com imunidade mais baixa. A vacinação funciona como uma proteção coletiva, ajudando a evitar casos graves e até fatais em humanos.

3. Contribui para o controle da doença na sociedade

A imunização em massa é uma das estratégias mais eficazes para controlar e até erradicar a raiva em determinadas regiões. Quando um grande número de animais está vacinado, a circulação do vírus diminui consideravelmente. Isso reduz a chance de surtos e protege também os pets que, por algum motivo, ainda não foram vacinados.

4. Previne situações de risco com animais silvestres

Mesmo cães e gatos que vivem dentro de casa podem entrar em contato com animais silvestres, como morcegos, que são importantes transmissores do vírus da raiva. Em áreas urbanas e rurais, esse risco é mais comum do que parece. Um simples contato com um animal infectado pode ser suficiente para a transmissão.

“O estilo de vida do animal não elimina a possibilidade de exposição. Hoje, o risco está menos associado ao acesso à rua e mais à presença de reservatórios silvestres no ambiente”, reforça a médica-veterinária. A vacinação garante que, mesmo diante de um eventual contato, o pet esteja protegido contra a doença, evitando consequências graves.

Manter a vacinação do pet em dia evita problemas legais e contribui para o cumprimento das normas sanitárias mapo_japan / Shutterstock | Portal EdiCase

5. É obrigatória em muitas regiões

Em diversas cidades e estados brasileiros, a vacinação antirrábica é obrigatória e faz parte das campanhas públicas de saúde. Isso acontece justamente por conta da gravidade da doença e do seu potencial de transmissão. O tutor que mantém a vacinação do pet em dia também evita problemas legais e contribui para o cumprimento das normas sanitárias. Além disso, a carteira de vacinação atualizada pode ser exigida em viagens, hospedagens e serviços para pets.

6. Garante segurança em passeios e interações

Durante passeios, visitas a parques ou contato com outros animais, o pet pode se expor a diferentes situações de risco. Nem sempre é possível saber se todos os animais ao redor estão saudáveis ou vacinados. Ao manter a vacina contra a raiva atualizada, o tutor oferece uma camada extra de proteção nessas interações. Isso permite que o cachorro e/ou gato socialize com mais segurança, reduzindo preocupações no dia a dia.

7. Evita medidas drásticas em casos suspeitos

Quando um animal não vacinado se envolve em situações de risco, como uma mordida ou contato com um animal suspeito, pode ser necessário adotar medidas rigorosas, incluindo isolamento e observação prolongada. Em alguns casos, as autoridades sanitárias podem determinar procedimentos mais severos para evitar a disseminação da doença. A vacinação em dia reduz a necessidade dessas intervenções, trazendo mais tranquilidade para o tutor e menos estresse para o animal.

8. Tem alto nível de eficácia e segurança