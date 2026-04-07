7 dicas para melhorar a saúde metabólica no dia a dia

Bons hábitos de vida são fundamentais para a saúde metabólica Studio Romantic / Shutterstock | Portal EdiCase

Em 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde. A data também acende um alerta para um problema silencioso: a baixa saúde metabólica. Embora muitas pessoas não apresentem doenças diagnosticadas, elas também estão longe de um estado ideal de saúde, e esse desequilíbrio afeta diretamente a energia, a imunidade e a longevidade.

A saúde metabólica refere-se ao bom funcionamento dos processos do organismo responsáveis por transformar os alimentos em energia e manter o equilíbrio interno do corpo. Isso inclui fatores como níveis adequados de glicose no sangue, colesterol controlado, pressão arterial equilibrada e boa sensibilidade à insulina.

Segundo o nutrólogo Dr. Gustavo Sá, fundador do Instituto Long Life, em São Paulo, a boa notícia é que o desequilíbrio metabólico pode ser revertido com mudanças simples na rotina e no estilo de vida. A seguir, o médico lista 7 dicas práticas para começar agora. Confira!

1. Controle glicêmico é prioridade, não detalhe

Evitar picos de glicose ao longo do dia é um dos principais pilares da saúde metabólica. Isso significa reduzir o consumo de açúcar, ultraprocessados e farinhas refinadas. “Oscilações frequentes na glicemia podem favorecer a resistência à insulina, que é um dos primeiros passos para o desenvolvimento de diversas doenças metabólicas”, alerta o Dr. Gustavo Sá.

2. Composição corporal importa mais que peso na balança

Mais do que focar apenas o emagrecimento, o ideal é reduzir a gordura, especialmente a visceral, e preservar ou ganhar massa muscular. “O músculo é um órgão metabolicamente ativo. Quanto mais massa muscular, melhor a sensibilidade à insulina e o funcionamento do metabolismo”, explica o nutrólogo.

3. Treino de força não é opcional

A musculação é uma das ferramentas mais eficazes no combate à resistência à insulina e à inflamação crônica. Treinar pelo menos três vezes por semana deve ser visto como parte do cuidado com a saúde. “Encare o treino de força como um compromisso com a sua longevidade. Não é sobre aparência, mas sobre o bom funcionamento do organismo”, diz.

Uma boa noite de sono é fundamental para equilibrar o cortisol, manter a glicose estável e controlar a fome New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Sono de qualidade ajuda a regular os hormônios

Dormir mal aumenta os níveis de cortisol, desregula a glicose e afeta diretamente os sinais de fome e saciedade. Uma única noite ruim já é suficiente para impactar o metabolismo no dia seguinte.

5. Inflamação começa no prato

Alimentos ultraprocessados, excesso de álcool e dietas pobres em nutrientes mantêm o corpo em um estado inflamatório constante. Priorizar comida de verdade é uma das decisões mais importantes para a saúde metabólica.

6. Estresse crônico é um sabotador invisível

Altos níveis de estresse elevam o cortisol, favorecem o acúmulo de gordura abdominal e pioram a resistência à insulina. “Gerenciar o estresse não é luxo, é estratégia de saúde. Sem esse cuidado, o corpo permanece em estado de alerta constante, comprometendo todo o metabolismo”, explica o especialista.

7. Procure acompanhamento e tratamento médico

A saúde metabólica não depende apenas de força de vontade. Em muitos casos, exige avaliação clínica, acompanhamento individualizado e, quando indicado, o uso de terapias modernas. “Hoje, já sabemos que não se trata apenas de ‘comer menos e se exercitar‘. Cada organismo tem suas particularidades, e o tratamento precisa respeitar isso”, explica o médico.

Segundo o Dr. Gustavo Sá, a saúde metabólica é a base da longevidade e da performance. “É sobre reduzir risco de doenças, aumentar a longevidade e viver com mais energia, clareza mental e qualidade de vida”, finaliza.