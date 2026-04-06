6 signos mais amorosos do zodíaco

Cada signo tem uma forma única de demonstrar amor ORION PRODUCTION / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Se tem uma coisa que a Astrologia revela bem, é que cada signo ama de um jeito único. Há quem demonstre carinho no cuidado, quem se entregue de corpo e alma, quem ame com intensidade e quem precise de mais tempo para se abrir. Mas alguns signos possuem uma energia naturalmente mais amorosa — seja pela sensibilidade, pelo romantismo ou pela dedicação às relações.

Se você quer descobrir quais são os signos mais amorosos do zodíaco e entender como cada um demonstra esse sentimento no dia a dia, confira a seguir:

1. Câncer

O canceriano demonstra amor com gestos simples Bibadash / Shutterstock | Portal EdiCase

Se existe um signo que nasceu para amar, é Câncer. Ele cuida, protege, acolhe e se entrega emocionalmente de forma profunda. Ama com gestos simples, mas carregados de significado, como lembrar de você, preparar algo especial e estar presente. É aquele amor que abraça a alma. Ponto de atenção: pode se magoar com facilidade e criar expectativas altas.

2. Peixes

O pisciano se entrega completamente e acredita no amor com um olhar mais romântico e idealista Bibadash / Shutterstock | Portal EdiCase

Peixes ama de forma sensível, intensa e quase mágica. É o tipo de pessoa que se entrega completamente e acredita no amor com um olhar mais romântico e idealista. É empático, carinhoso e faz de tudo pra ver quem ama feliz.

3. Touro

O taurino ama com o corpo, com o toque e o conforto Bibadash / Shutterstock | Portal EdiCase

O signo de Touro demonstra amor com constância. Não é sobre grandes declarações, mas sobre presença, segurança e cuidado no dia a dia. Ama com o corpo, com o toque, com o conforto. É fiel, estável e muito dedicado. Ponto de atenção: pode ser possessivo ou resistente a mudanças.

4. Libra

O libriano adora agradar, fazer surpresas e construir uma conexão leve e bonita Bibadash / Shutterstock | Portal EdiCase

Libra ama amar. É romântico, gentil, parceiro e está sempre buscando harmonia na relação. Adora agradar, fazer surpresas e construir uma conexão leve e bonita. Pode evitar conflitos e esconder sentimentos para manter a paz.

5. Leão

O leonino é caloroso, protetor e extremamente leal Bibadash / Shutterstock | Portal EdiCase

Leão ama com intensidade e generosidade. Quando se envolve, quer que a pessoa amada se sinta especial a todo momento. É caloroso, protetor e extremamente leal. Ponto de atenção: precisa se sentir valorizado e pode sofrer quando não recebe reconhecimento.

6. Escorpião

O escorpiano é intenso, fiel e muito conectado emocionalmente Bibadash / Shutterstock | Portal EdiCase