5 sinais que mostram que o seu metabolismo pode estar desregulado

O metabolismo desregulado pode se manifestar de diferentes formas VectorMine / Shutterstock | Portal EdiCase

Embora muitas pessoas associem o metabolismo desregulado apenas à dificuldade de emagrecer, esse desequilíbrio pode se manifestar de diversas formas no dia a dia e nem sempre de maneira evidente. Isso ocorre porque ele é responsável por regular processos essenciais do organismo, como a produção de energia e o equilíbrio hormonal, impactando diretamente a saúde e o bem-estar geral.

Segundo a nutricionista clínica Sabina Donadelli, criadora do método Viver Mais, Viver Bem, o corpo costuma dar sinais antes mesmo de alterações aparecerem nos exames. “O metabolismo não desregula de um dia para o outro. Ele vai dando pequenos alertas que muitas vezes são ignorados, como cansaço persistente ou alterações intestinais”, explica.

A seguir, confira 5 sinais que merecem atenção!

1. Cansaço constante, mesmo dormindo bem

Se você acorda cansado ou sente falta de energia ao longo do dia, mesmo após uma boa noite de sono, pode ser um indicativo de metabolismo lento. Isso pode estar relacionado à baixa eficiência na produção de energia celular. “Quando o metabolismo está comprometido, o corpo não consegue transformar os nutrientes em energia de forma eficiente”, afirma Sabina Donadelli.

2. Dificuldade para emagrecer (ou ganho de peso sem explicação)

Um dos sinais mais conhecidos, mas que nem sempre é interpretado corretamente. Não se trata apenas de comer mais ou menos, mas de como o organismo está utilizando essa energia. “Muitas pessoas comem pouco e não emagrecem porque o metabolismo está desregulado. O corpo entra em modo de economia e passa a estocar gordura”, explica a nutricionista.

3. Queda de cabelo e unhas fracas

Alterações metabólicas podem impactar diretamente a absorção de nutrientes essenciais, refletindo na saúde dos cabelos e das unhas. “Esses sinais estéticos são, muitas vezes, manifestações de desequilíbrios internos, como deficiência de nutrientes ou inflamação”, alerta.

Prisão de ventre, inchaço ou desconforto abdominal frequente podem indicar que o metabolismo não está funcionando como deveria New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Intestino desregulado

Prisão de ventre, inchaço ou desconforto abdominal frequente também podem indicar que o metabolismo não está funcionando como deveria. “O intestino é um dos principais reguladores do metabolismo. Quando ele não está saudável, todo o sistema é afetado”, destaca Sabina Donadelli.

5. Alterações de humor e dificuldade de concentração

Irritabilidade, ansiedade e falta de foco podem ter relação com o metabolismo, especialmente quando há desregulação glicêmica. “O cérebro depende de energia constante e de qualidade. Oscilações metabólicas afetam diretamente o humor e a clareza mental”, afirma.

Como manter o metabolismo equilibrado

Perceber esses indícios é o primeiro passo, mas o diagnóstico deve ser feito de forma individualizada, com avaliação clínica e exames laboratoriais. Além disso, ajustes na alimentação, sono, estresse e saúde intestinal são fundamentais para restabelecer o equilíbrio metabólico. “Não existe solução genérica. O metabolismo é altamente individual. Por isso, é essencial investigar a causa, e não apenas tratar os sintomas”, finaliza Sabina Donadelli.