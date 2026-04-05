5 plantas para atrair mais amor para a sua vida

Algumas plantas podem transformar a energia da sua casa e abrir caminhos para o amor florescer Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

Se você acredita que a energia da sua casa influencia diretamente seus sentimentos e relacionamentos, vale a pena olhar com mais carinho para as plantas ao seu redor. Algumas espécies são conhecidas por vibrar na frequência do afeto, da conexão e da abertura emocional — e podem ser ótimas aliadas para quem quer atrair ou fortalecer o amor.

A seguir, confira 5 plantas que ajudam a atrair mais amor!

1. Rosa

A rosa está diretamente ligada ao romance, à paixão e à beleza Anett / Shutterstock | Portal EdiCase

Clássica e poderosa, a rosa está diretamente ligada ao romance, à paixão e à beleza. Ter um vaso com ela em casa, especialmente nas cores vermelha ou rosa, pode ajudar a ativar sentimentos mais intensos e abrir caminhos para novas conexões amorosas.

2. Jasmim

O jasmim tem aroma agradável e estimula o magnetismo pessoal StanislavM77 / Shutterstock | Portal EdiCase

O jasmim exala um perfume delicado e envolvente, associado à sensualidade e ao encantamento. Essa planta é ótima para estimular o magnetismo pessoal e criar um clima mais acolhedor e romântico no ambiente.

3. Lírio-da-paz

O lírio-da-paz é ideal para quem busca um amor mais sereno, baseado em equilíbrio, diálogo e reconciliação New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Se a sua intenção é viver um amor mais equilibrado e tranquilo, o lírio-da-paz é uma excelente escolha. Ele ajuda a purificar a energia emocional e promove paz, diálogo e reconciliação — essencial para relações duradouras.

4. Lavanda

A lavanda é ideal para quem busca um amor mais leve, sem excessos ou turbulências foto_molka / Shutterstock | Portal EdiCase

A lavanda traz uma energia suave, ligada ao bem-estar e à calma. Ela é ideal para quem busca um amor mais leve, sem excessos ou turbulências. Além disso, ajuda a reduzir a ansiedade e abrir o coração de forma mais saudável.

5. Antúrio

O antúrio carrega uma forte simbologia ligada ao desejo e à vitalidade Yarrrrrbright / Shutterstock | Portal EdiCase