5 livros para inserir as crianças pequenas no mundo da leitura

Ler desde cedo pode transformar o desenvolvimento infantil Yury Nikolaev / Shutterstock | Portal EdiCase

Celebrado em 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil convida a refletir sobre a importância da leitura desde os primeiros anos de vida. Em um cenário marcado pelo aumento do tempo diante das telas, cresce a atenção para a necessidade de estimular experiências que favoreçam o aprendizado, a criatividade e o vínculo com os livros desde cedo.

O contato com a leitura é essencial antes mesmo da alfabetização, visto que o desenvolvimento humano alcança sua velocidade e potência máximas na primeira infância — dos 0 aos 6 anos de idade. “Mesmo sem compreender palavras, o bebê já se beneficia do contato com os livros. Ao observar imagens, manusear o livro e participar de leituras compartilhadas, ele desenvolve habilidades motoras finas e outros aspectos, como a identificação de objetos e a construção da relação com o mundo ao seu redor”, diz Juliana Tomasello, do time editorial de Leiturinha, clube de leitura e editora.

Mas o impacto desses primeiros anos ainda é subestimado. De acordo com a pesquisa “Panorama da Primeira Infância: O que o Brasil sabe, vive e pensa sobre os primeiros seis anos de vida”, realizada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal em parceria com o Datafolha, uma grande parcela de brasileiros (84%) não reconhece os anos iniciais como decisivos para o desenvolvimento humano.

Toda atividade oferecida às crianças deve ser pensada com critério, especialmente diante do uso excessivo de telas. Assim, a leitura mostra-se uma estratégia eficaz. “Os livros possibilitam um vocabulário mais rico, melhor compreensão de texto, maior capacidade crítica, além da construção de empatia e autonomia, estímulos essenciais que as telas não substituem. Criar o hábito da leitura na infância é, portanto, um investimento de longo prazo”, explica a especialista.

Pensando nisso, Juliana Tomasello lista 5 livros para o primeiro passo de um dia a dia com leitura interativa. Confira!

1. Din Don! (0 – 3 Anos)

Em “Din Don!”, personagens clássicos vivem a rotina infantil em uma história interativa que convida a criança a se reconhecer na leitura Reprodução digital / Editora Leiturinha | Portal EdiCase

A parlenda “Janela, janelinha” aqui ganha novos contornos. O texto de Sarah Helena com ilustrações de Jéssyka Gomes, em rimas, apresenta personagens dos contos clássicos em suas rotinas, como uma criança faria: acordar, tomar café, brincar e se preparar para dormir — estas são algumas das ações realizadas por Peter Pan, Pequena Sereia, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria. Ao final, um espelho escondido na última aba traz também a criança leitora para participar da história.

2. O bebê sumiu! (0 – 2 anos)

Em “O bebê sumiu!”, a criança participa de uma brincadeira de esconde-esconde enquanto acompanha a busca pelo bebê em diferentes cenários Reprodução digital / Editora Leiturinha | Portal EdiCase

Nesta história interativa escrita e ilustrada por Daniel Kondo, a criança é convidada a participar de uma divertida brincadeira de esconde-esconde. Com a ajuda de um mecanismo deslizante, é possível procurar o bebê em diferentes cantos da casa e do jardim, acompanhando seus passos e descobrindo onde ele está escondido até o encontro final com um abraço carinhoso.

3. Lá no rio Matapi (0 – 3 anos)

Em “Lá no rio Matapi”, Binho apresenta sua rotina simples e conectada à natureza em um dia cheio de descobertas Reprodução digital / Editora Leiturinha | Portal EdiCase

O livro de Anna Claudia Ramos e Layla Ramos Campelo se passa às margens do Rio Matapi e acompanha um personagem chamado Binho em seu dia a dia. A história começa quando o protagonista acorda junto à natureza. Depois do café da manhã, ele e outras crianças vão brincar.

Na hora do almoço, Binho come seu prato favorito: peixe com açaí. Em seguida, ele dá tchau para as irmãs e, à tarde, ele toma banho, tira uma soneca e brinca mais. As irmãs de Binho chegam da escola e é hora de jantar e dormir. A história ilustrada por Thai Rodrigues termina com a promessa de que tudo começa outra vez no dia seguinte.

4. Dia de passeio! (até 1 ano)

Em “Dia de passeio!”, o bebê explora a fazenda em uma experiência sensorial com texturas, abas e elementos interativos Reprodução digital / Editora Leiturinha | Portal EdiCase

No livro escrito e ilustrado por Amanda Bahia, acompanhe um bebê em sua primeira aventura na fazenda! Com recortes, abas e texturas para tocar e sentir, ele convida os bebês a explorar o mundo das frutas e vegetais, e os diferentes animais da fazenda de forma tátil e divertida.

5. A nova invenção da Beca (1 – 2 Anos)

Em “A nova invenção da Beca”, a criatividade da protagonista transforma materiais simples em uma solução para ajudar sua cachorrinha Reprodução digital / Editora Leiturinha | Portal EdiCase

No livro escrito e ilustrado por Rodrigo Cordeiro, Beca é uma menina criativa que transforma ideias em soluções, usando apenas materiais que seriam descartados. Quando sua cachorrinha Cacau se machuca, Beca decide inventar algo especial para ajudá-la a voltar a brincar.