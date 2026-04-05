5 dicas para treinar com foco em saúde

Treino com foco em saúde aumenta a motivação de quem frequenta academias NDAB Creativity / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Por muito tempo, a academia teve uma única finalidade: melhorar a aparência. Mas esse olhar está mudando, e os dados mostram isso com clareza. Em 2025, o Datafolha registrou que cerca de 50% dos brasileiros já praticam atividades físicas com regularidade, e o que chama atenção não é só o crescimento em números, mas a mudança de motivação.

Hoje, quem vai à academia quer mais do que estética: quer dormir melhor, controlar a ansiedade, envelhecer com autonomia. O Brasil segue sendo o país mais ansioso do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), e o exercício físico tem se consolidado como uma das respostas mais acessíveis a esse cenário.

Segundo o profissional de educação física Breno Daniel, da Academia Corpo e Saúde, o treino regular atua diretamente na prevenção de doenças crônicas, contribui para a longevidade e melhora principalmente a saúde mental.

“A atividade física não deve ser vista como algo opcional ou pontual, mas como parte de uma estratégia de saúde integral, com destaque para o equilíbrio mental. Quando você entende o treino como cuidado, ele deixa de ser um esforço e passa a ser prioridade”, destaca.

A seguir, o especialista compartilha um checklist prático para transformar o treino em estratégia de saúde no dia a dia. Confira!

1. O coração agradece: treino cardiorrespiratório como escudo

Mais do que queimar calorias, o exercício aeróbico fortalece o músculo cardíaco e melhora a circulação. “Praticar cerca de 150 minutos semanais de atividade moderada já ajuda a reduzir significativamente o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares”, destaca Breno Daniel.

2. Musculação contra o envelhecimento precoce

A massa muscular tem papel fundamental no metabolismo e na regulação do açúcar no sangue. Incluir treinos de força na rotina ajuda a preservar músculos, proteger as articulações e prevenir o diabetes tipo 2. “Os músculos são órgãos metabolicamente ativos e protegem o corpo de dentro para fora”, diz o especialista.

Os exercícios físicos ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade Bojan Milinkov / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Antídoto natural para a saúde mental

O exercício físico estimula a liberação de neurotransmissores ligados ao bem-estar, como endorfina e dopamina, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Encare o treino como um momento de pausa mental. Desconectar-se por 40 ou 50 minutos pode funcionar como uma verdadeira higiene emocional no meio da rotina.

4. Mobilidade: a base para prevenir dores e lesões

Passar longos períodos sentado e manter uma rotina sedentária impactam diretamente a saúde da coluna e das articulações. “Praticar exercícios de mobilidade e alongamento ajuda a evitar dores crônicas e reduz o risco de lesões futuras”, afirma Breno Daniel.

5. Sono de qualidade como pilar da imunidade

A prática regular de atividade física contribui para um sono mais profundo e reparador, essencial para o sistema imunológico. Evite treinos muito intensos no período noturno, especialmente se tiver dificuldade para dormir, mas mantenha a regularidade para melhorar a qualidade do descanso.