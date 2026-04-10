10 itens que toda casa com cachorro deve ter 

Alguns itens são indispensáveis para o cachorro viver de forma saudável e equilibrada LightField Studios / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Os cachorros estão entre os animais de estimação mais populares, conquistando espaço nos lares por sua lealdade, companheirismo e capacidade de adaptação. Segundo levantamento do WorldAtlas, o Brasil é o segundo país com a maior população de cães do mundo, com 35,7 milhões de animais – atrás somente dos Estados Unidos, que têm 75,8 milhões.

Esses animais são considerados parte da família e exigem atenção constante para viverem de forma saudável e equilibrada. Para isso, alguns itens são indispensáveis no dia a dia. Mais do que conforto, eles ajudam a prevenir doenças, evitam comportamentos indesejados e contribuem para uma convivência harmoniosa entre o pet e o tutor. Veja!

1. Comedouro e bebedouro adequados

Os recipientes para água e alimentação são itens básicos e devem ser escolhidos com atenção. O ideal é optar por materiais resistentes, como inox ou cerâmica, que são mais higiênicos e fáceis de limpar. O tamanho deve ser proporcional ao porte do cachorro, evitando desconforto durante as refeições. Além disso, manter a água sempre fresca e disponível é fundamental para prevenir desidratação.

2. Ração de qualidade

A alimentação é um dos pilares da saúde do cachorro, e por isso a escolha da ração deve considerar idade, porte e necessidades específicas do animal. Produtos de boa qualidade oferecem nutrientes essenciais para o desenvolvimento, fortalecimento do sistema imunológico e manutenção da energia diária. É importante evitar alimentos inadequados ou restos de comida, que podem causar problemas digestivos.

3. Caminha confortável

Ter um local próprio para descanso é importante para o bem-estar físico e emocional do cachorro. A caminha deve ser confortável, fácil de higienizar e adequada ao tamanho do animal, permitindo que ele se deite e se movimente com facilidade. Esse espaço funciona como um refúgio seguro, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Além disso, evita que o cachorro durma em locais inadequados, como pisos frios ou superfícies desconfortáveis, protegendo articulações e coluna.

4. Coleira e guia

Esses itens são indispensáveis para passeios e para a segurança do cachorro fora de casa. A coleira deve ser ajustável e confortável, sem apertar ou machucar o pescoço do animal. A guia, por sua vez, permite ter controle durante caminhadas, prevenindo fugas e acidentes. Passeios regulares são importantes para o gasto de energia, socialização e estímulo mental.

Os brinquedos são importantes para a saúde física e mental dos cachorros Masarik / Shutterstock | Portal EdiCase

5. Brinquedos variados

Os brinquedos desempenham papel importante no desenvolvimento físico e mental do cachorro. Eles ajudam a aliviar o estresse, reduzir a ansiedade e evitar o tédio, especialmente quando o animal passa períodos sozinho. Opções como mordedores, bolinhas e brinquedos interativos estimulam o instinto e mantêm o pet ativo. Também contribuem para a saúde bucal, auxiliando na limpeza dos dentes.

6. Tapete higiênico

Ter um local definido para as necessidades do cachorro facilita o treinamento e mantém o ambiente limpo. O tapete higiênico é uma alternativa prática, especialmente para filhotes ou animais que vivem em apartamentos. Com o uso correto e reforço positivo, o cachorro aprende a utilizar o local adequado, evitando sujeira pela casa. Esse item também é útil em dias de chuva ou quando não é possível sair para passeios frequentes.

7. Produtos de higiene

Manter a higiene do cachorro é essencial para prevenir doenças e garantir conforto. Itens como shampoo específico, escova de pelos, cortador de unhas e lenços umedecidos ajudam na rotina de cuidados. A frequência varia de acordo com a raça e o tipo de pelagem, mas a manutenção regular evita problemas como dermatites, nós nos pelos e acúmulo de sujeira.

8. Caixa de transporte

A caixa de transporte é importante para deslocamentos seguros, como idas ao veterinário ou viagens. Ela oferece proteção ao animal, reduz o risco de acidentes e ajuda a manter o cachorro calmo em ambientes desconhecidos. O tamanho deve permitir que ele fique em pé e se movimente confortavelmente.

9. Sacos para coleta de fezes

Durante os passeios, recolher as fezes do cachorro é uma prática de responsabilidade e respeito aos espaços públicos. Ter sempre sacos apropriados à disposição facilita esse cuidado e evita constrangimentos. Além de manter ruas e parques limpos, essa atitude ajuda a prevenir a disseminação de parasitas e doenças.

10. Roupinhas