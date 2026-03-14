Wagner Moura: veja o que dizem os astros sobre a possibilidade do Oscar para o ator

Astros indicam desafios e transformações no momento profissional do ator MLM IMAGES Los Angeles / Shutterstock | Portal EdiCase

Wagner Moura nasceu sob uma Lua Nova em Câncer, posicionada ao lado de Vênus, o planeta associado ao amor, à sensibilidade e aos relacionamentos, que também se encontra nesse signo. Ao mesmo tempo, há uma tensão com Plutão, considerado um dos planetas mais intensos da astrologia.

Dessa forma, o ator reúne a doçura e a sensibilidade de Câncer — potencializadas pela Lua e por Vênus — com a intensidade plutoniana, que sugere determinação, profundidade emocional e uma personalidade forte, capaz de perseguir metas e objetivos com grande foco e perseverança.

Abaixo, a astróloga Eunice Ferrari explica como os astros estão impactando a carreira do ator e o que podemos esperar do Oscar 2026. Confira!

Equilíbrio entre masculino e feminino

Conforme dados encontrados na internet, já que não sabemos o horário de nascimento de Wagner Moura, considera-se um ascendente em Áries, o primeiro signo do zodíaco, regido por Marte, o deus da guerra e das conquistas. O que vemos no mapa astral do ator é um interessante equilíbrio entre o masculino e o feminino, traço que pode ser percebido em sua personalidade doce e, ao mesmo tempo, correta.

Com Saturno em Áries, o momento pode trazer mais responsabilidades e pressão para Wagner Moura Beyond Space / Shutterstock | Portal EdiCase

O mapa astral do ator revela intensidade e sensibilidade

Com a entrada de Saturno em Áries, Wagner Moura pode estar sentindo o peso da responsabilidade e do excesso de exposição. Isso porque seu Sol, sua Lua e sua Vênus estão no primeiro decanato de Câncer, bem como pressionados por um dos planetas mais poderosos do zodíaco. Além disso, Plutão pressiona o Saturno Natal do ator, que está nos primeiros graus de Leão, o que não costuma ser um aspecto emocionalmente agradável.

É claro que não é possível fazer uma leitura completa de um mapa por meio de um artigo, mas, sob aspectos tão difíceis, é possível imaginar que o Oscar de 2026 pode não estar nas mãos do nosso brasileiro neste momento. Apesar de todo seu inegável talento, o período envolve enfrentamento de obstáculos. Uma nova fase de vida começando depois de muita confusão psíquica e emocional.

Trânsitos desafiadores no momento da premiação

Diante de aspectos tão intensos, o momento sugere um cenário aberto e difícil de prever sobre o Oscar 2026. Existe potencial para reconhecimento, ao mesmo tempo em que o período também indica desafios e movimentações importantes nos bastidores.

Júpiter, o mais benéfico dos planetas, está em Câncer, trazendo toda possibilidade de crescimento e expansão, que chega como resultado dos esforços de Wagner Moura durante sua trajetória. No entanto, Saturno e Plutão trazem uma realidade difícil de digerir, bem como medos, alguns atrasos e dificuldades.

Fase de transformações profundas para Wagner Moura

Independentemente do resultado no Oscar, o ciclo aponta para uma fase de transformações profundas para Wagner Moura, marcada pelo enfrentamento de obstáculos e pelo início de um novo momento de vida, após um período de grande confusão psíquica e emocional.

Como não temos o horário preciso de seu nascimento, não é possível fazer uma previsão precisa. No entanto, mesmo em meio a trânsitos mais difíceis, Wagner Moura consegue transmitir a todos a força e o talento de alguém que nasceu para brilhar, resultado de uma agressividade criativa e positiva.