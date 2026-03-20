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Culinária

Torta de liquidificador: 3 receitas salgadas e ricas em proteínas para o lanche da tarde

Com combinações equilibradas e saborosas, essas opções ajudam a manter a saciedade e ainda garantem refeições irresistíveis no dia a dia

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