Torta de liquidificador: 3 receitas práticas e saborosas para o dia a dia

A torta de liquidificador é uma opção saborosa e prática para o dia a dia, ideal para quem busca refeições rápidas sem abrir mão do sabor. Fácil de preparar, ela exige poucos ingredientes e pode ser feita com diferentes tipos de recheio, adaptando-se ao que houver na geladeira. Além disso, seu preparo simples, feito no liquidificador, economiza tempo e facilita a rotina.
A seguir, confira receitas de torta de liquidificador para o dia a dia!
1. Torta de liquidificador com azeitona e legumes
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico
- 1/2 xícara de chá de queijo ralado
- Sal a gosto
- Óleo para untar
Recheio
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde fatiada
- 1 abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos
- 1/2 cebola picada
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o leite e o óleo até ficar homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o queijo ralado e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma colher (sem bater).
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.
2. Torta de liquidificador de sardinha
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 170 g de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de amido de milho
- 1 colher de sopa de fermento químico
- 1 pitada de sal
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 250 g de sardinha escorrida
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o leite e o óleo até ficar bem homogêneo. Acrescente a farinha de trigo, o amido e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa e levemente cremosa. Misture o fermento delicadamente. Reserve.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture todos os ingredientes do recheio. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até dourar. Espere amornar, corte em fatias e sirva.
3. Torta de liquidificador de presunto e queijo
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico
- Sal a gosto
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 200 g de presunto cortado em cubos
- 200 g de queijo muçarela cortado em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1/2 cebola picada
- Cheiro-verde picado, orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
No liquidificador, coloque os ovos, o leite e o óleo. Bata por alguns segundos até misturar bem. Adicione a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher.
Recheio e montagem
Em uma tigela, misture o presunto, a muçarela, o tomate, a cebola e os temperos. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Coloque todo o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, até ficar dourada por cima. Espere amornar antes de cortar. Sirva em seguida.