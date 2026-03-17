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Saúde & Bem-estar

SUS passa a usar antibiótico para prevenir ISTs: 7 pontos para entender a nova estratégia

O uso de doxiciclina é feito como profilaxia pós-exposição para prevenir infecções sexualmente transmissíveis bacterianas

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