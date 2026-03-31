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Saúde & Bem-estar

‘Suco’ de água de frango feito por Tia Milena pode colocar saúde em risco

A água liberada do alimento pode conter bactérias como salmonella e campylobacter, que são causas frequentes de infecção alimentar

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