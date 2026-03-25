Sobremesas de liquidificador: 3 receitas rápidas, leves e irresistíveis

Torta de limão Foodgraphy39 / Shutterstock | Portal EdiCase

No ritmo acelerado do dia a dia, preparar uma sobremesa pode ser muito mais fácil do que você imagina. Com a ajuda do liquidificador, é possível criar texturas suaves e combinações saborosas em poucos minutos, sem precisar de técnicas complicadas. A praticidade no preparo e a leveza do resultado tornam essas receitas perfeitas para quem busca algo gostoso, refrescante e descomplicado, pronto para saborear a qualquer hora.

A seguir, veja 3 receitas leves e deliciosas de sobremesa de liquidificador para o dia a dia!

1. Torta de limão

Ingredientes

Base

1 e 1/2 xícara de chá de biscoito tipo maisena

3 colheres de sopa de manteiga derretida

Recheio

395 g de leite condensado

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de suco de limão

1 colher de chá de raspas de limão

10 g de gelatina incolor sem sabor

5 colheres de sopa de água

Rodelas de limão para finalizar

Modo de preparo

Base

Triture o biscoito maisena no liquidificador até formar uma farinha fina. Transfira para um recipiente, adicione a manteiga derretida e misture até obter uma massa úmida. Forre o fundo de uma forma com fundo removível, pressionando bem. Leve à geladeira por 20 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma tigela, hidrate a gelatina com a água e misture até dissolver completamente. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas de limão até obter uma mistura homogênea. Com o liquidificador ainda ligado, despeje a gelatina dissolvida e bata por mais alguns segundos. Despeje o creme sobre a base já fria, alise a superfície e leve à geladeira por pelo aproximadamente 4 horas, até firmar. Decore com as fatias de limão e sirva em seguida.

Sorvete de coco cremoso Rimma Bondarenko / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Sorvete de coco cremoso

Ingredientes

200 ml de leite de coco

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de mel

50 g de coco ralado

1 colher de chá de essência de baunilha

Coco picado e folhas de hortelã para finalizar

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite de coco, o creme de leite, o leite e o mel até obter uma mistura homogênea. Adicione o coco ralado e a baunilha e bata rapidamente. Despeje a mistura em um recipiente, tampe e leve ao freezer por cerca de 3 horas. Retire do freezer, bata novamente no liquidificador para deixar mais cremoso e volte ao freezer até firmar. Finalize com o coco e as folhas de hortelã e sirva em seguida.

3. Creme de manga com gengibre

Ingredientes

2 mangas picadas

picadas 200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de gengibre fresco ralado

Suco de 1/2 limão

Raspas de gengibre para finalizar

Modo de preparo