GERAL

Saúde & Bem-estar

Seletividade alimentar: veja quando ela deixa de ser uma fase e vira um problema

Quando a recusa alimentar se torna persistente e começa a limitar a variedade da dieta, pode trazer impactos para a nutrição e para o crescimento da criança

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