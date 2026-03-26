Perfume para o outono: 4 famílias olfativas ideais para a estação

Perfumes mais intensos ganham espaço com a chegada do outono vittoria_vittoria / Shutterstock | Portal EdiCase

Entre as estações do ano, o outono costuma ser um dos períodos mais apreciados, com temperaturas mais amenas, clima fresco e atmosfera aconchegante. Com a sua chegada, cresce o desejo por fragrâncias mais intensas, envolventes e com maior fixação na pele.

É comum que, no outono, os perfumes mais frescos e cítricos abram espaço para composições mais marcantes, como amadeirados e gourmands. Segundo a especialista em fragrâncias, CEO e fundadora da Paralela Escola Olfativa, Alessandra Tucci, essa troca é muito natural, pois, assim como na moda, acompanha o clima da estação.

“Essas famílias olfativas são intensas, envolventes e proporcionam a sensação de conforto que buscamos nesta época do ano”, explica a especialista, acrescentando: “Além disso, fragrâncias com notas de baunilha e especiarias apresentam excelente projeção e duração”.

Abaixo, Alessandra Tucci lista as principais famílias olfativas e como escolher a ideal para o outono. Confira!

1. Notas amadeiradas

A estação pede por fragrâncias mais envolventes e que remetem ao lado robusto e sólido da natureza. Notas cremosas de sândalo, a nobreza do cedro e a profundidade úmida do patchouli são algumas possibilidades que ganham destaque nesse período, trazendo profundidade e elegância às composições.

“O outono é ideal para escolher fragrâncias com mais presença e personalidade, com muita fixação e que se adaptam perfeitamente tanto aos dias mais frescos quanto às noites mais frias”, completa a especialista.

Sugestões de produtos: Seduction for Men EDT, de Animale.

2. Essências gourmands

Para uma dose extra de doçura, os perfumes gourmands são protagonistas na coleção das brasileiras. Marcantes e sensoriais, essas composições despertam os sentidos e, com poucas borrifadas, oferecem uma experiência marcante e ousada.

“Conhecidos como a confeitaria da perfumaria, os gourmands vão além do simples dulçor. Nem todo perfume doce pertence a essa família. Para identificá-los, é essencial observar a presença de notas que criam essa construção sensorial de sobremesa, como praliné (castanhas caramelizadas), chantilly, pistache, chocolate, café, cremes e amêndoa”, explica Alessandra Tucci.

Sugestões de produtos: Sweet Like Candy, de Gulf Orchid.

Florais mais intensos criam perfumes versáteis que funcionam do dia à noite Igisheva Maria / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Florais

Os florais são atemporais e funcionam bem em todas as estações. Com temperaturas mais baixas, flores mais potentes e exuberantes ganham protagonismo, como jasmim, íris, gardênia, tuberosa e ylang-ylang, que aquecem a composição e intensificam a elegância, funcionando perfeitamente o dia todo. “Quando combinadas à baunilha ou às especiarias, fragrâncias florais ganham novas facetas e mais profundidade, são ideais para temperaturas amenas, e apresentam excelente fixação”, completa a especialista.

Sugestões de produtos: Rose Paris, de Sahari; Blueberry Musk, de Arabiyat.

4. Âmbar/oriental

Intensos, envolventes, sensuais e sofisticados, os perfumes dessa família se destacam por suas composições quentes, que geralmente combinam notas de baunilha, âmbar e especiarias, como canela e gengibre, criando uma aura de mistério e elegância.

“Por apresentarem maior intensidade e um perfil mais quente, essas fragrâncias são especialmente indicadas para dias mais frios e para quem quer marcar presença. Elas são ao mesmo tempo sofisticadas e envolventes, e possuem alta projeção e fixação prolongada, características que refletem perfeitamente o espírito do outono”, finaliza Alessandra Tucci.

Sugestões de produtos: Club Black EDP, de Mercedes-Benz; Durrat Al Aroos, de Al Wataniah.