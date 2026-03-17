O que assistir? 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana 

A programação da semana reúne filmes que transitam entre tensão, afeto e superação Reprodução digital / Paris Filmes | Portal EdiCase

A semana chega aos cinemas com estreias que misturam emoção, suspense e aventura, reunindo histórias de recomeços, encontros inesperados e desafios intensos. Com tramas que transitam entre romances marcantes, conflitos familiares e jornadas de superação, a programação promete envolver diferentes públicos do início ao fim, trazendo narrativas que prendem a atenção e despertam diferentes emoções.

A seguir, veja 5 filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Crepúsculo – Relançamento (19/03)

Em “Crepúsculo”, Bella se envolve com um mistério perigoso ao se apaixonar por um vampiro Reprodução digital / Paris Filmes | Portal EdiCase

Inspirado no fenômeno literário, o filme narra a história de Bella Swan (Kristen Stewart), uma jovem que se muda para a cidade chuvosa de Forks e se vê intrigada por Edward Cullen (Robert Pattinson), um colega reservado e enigmático. Conforme a proximidade entre os dois cresce, ela descobre a verdadeira natureza dele — um vampiro — e passa a enfrentar as consequências dessa revelação.

Ao mergulhar em um universo desconhecido, Bella se vê dividida entre a atração que sente e os perigos que cercam esse relacionamento improvável, marcado por tensão, desejo e ameaças constantes. Anos após seu sucesso nos cinemas, o longa retorna em exibições comemorativas pelos 20 anos da publicação do livro que deu origem à saga, escrito por Stephenie Meyer, reacendendo o interesse do público e celebrando uma história que atravessou gerações.

2. O Velho Fusca (19/03)

Em “O Velho Fusca”, um carro antigo revela segredos familiares e provoca reencontros emocionais Reprodução digital / A2 Filmes | Portal EdiCase

No filme, Junior (Caio Manhente) é um adolescente em busca de identidade que se depara com um Fusca antigo guardado na garagem da família. O carro pertenceu ao avô, interpretado por Tonico Pereira, um homem marcado por experiências difíceis vividas ainda na juventude, durante um período de conflitos fora do país.

Ao decidir assumir o veículo, o garoto acaba trazendo à tona lembranças delicadas e desentendimentos antigos. Diante disso, ele se vê envolvido em uma jornada para entender o passado da família e tentar reconciliar relações abaladas, diretamente ligadas à história daquele carro cheio de significado.

3. Uma Segunda Chance (19/03)

Em “Uma Segunda Chance”, uma mãe tenta reconstruir a vida enquanto enfrenta julgamentos e o próprio passado Reprodução digital / Universal Pictures Brasil | Portal EdiCase

Kenna Rowan (Maika Monroe) deixa a prisão após anos e retorna à cidade onde tudo começou, determinada a reconstruir o que perdeu. Marcada por um passado difícil, ela enfrenta resistência e julgamentos enquanto tenta se reaproximar da filha, que cresceu sem conhecê-la.

Impedida pela família da criança de retomar esse vínculo, Kenna encontra apoio em Ledger Ward (Tyriq Withers), um ex-atleta que administra um bar local. A conexão entre os dois cresce de forma intensa, mas precisa ser mantida em segredo, trazendo novos desafios. Em meio a essa trajetória, ela encara as consequências de suas escolhas, tenta se perdoar e descobre que recomeçar pode exigir coragem — especialmente quando o passado insiste em não ficar para trás.

4. Turbulência (19/03)

Em “Turbulência”, um passeio romântico se transforma em tensão extrema nas alturas Reprodução digital / Diamond | Portal EdiCase

Um casal em crise embarca em um passeio de balão pelas paisagens da Itália na tentativa de reacender a relação. No entanto, a viagem toma um rumo inesperado com a presença de uma terceira passageira, cuja atitude altera completamente o clima entre eles.

Suspensos no ar e sem possibilidade de fuga imediata, os ocupantes passam a enfrentar situações cada vez mais tensas. Conflitos, revelações e riscos iminentes colocam todos à prova, transformando o que seria um momento especial em uma experiência marcada por perigo e decisões difíceis.

5. Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar (19/03)

Em “Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar”, animais improváveis enfrentam desafios para voltar para casa Reprodução digital / PlayArte | Portal EdiCase

Em uma fazenda repleta de galinhas, a rotina muda quando três pinguins e um urso-polar, recém-fugidos de um circo ilegal, aparecem no local. É ali que eles conhecem Toto, uma galinha curiosa que acaba se unindo ao grupo, mesmo estando longe de qualquer cenário compatível com seu habitat.