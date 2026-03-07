GERAL

8 de março 
Notícia

O custo invisível de ser mulher: quando pressão estética, violência e desigualdade vão além do dinheiro

Além de questões financeiras e sociais, há o impacto emocional e psicológico de viver com sobrecarga em diferentes esferas

Lou Cardoso

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