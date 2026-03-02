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Saúde & Bem-estar

Março Azul-Marinho: veja atividades físicas que ajudam no combate ao câncer colorretal

Manter o corpo ativo ajuda a controlar a inflamação, melhorar o metabolismo e fortalecer o sistema imunológico

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