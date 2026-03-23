Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 23 de março de 2026

A Lua encontra-se na fase Nova Nazarii_Neshcherenskyi / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta segunda-feira, 23 de março, a Lua está na fase Nova, um dos momentos mais discretos do ciclo lunar. O satélite natural da Terra entrou nessa fase no dia 18, às 22h26, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Nessa condição, o astro não pode ser totalmente visto da Terra, pois está alinhado com o Sol, ficando praticamente invisível no céu. Além disso, faltam apenas dois dias para a chegada da fase Crescente, quando o brilho lunar começará a aparecer gradualmente.

A Lua Nova ocorre quando o satélite se posiciona entre a Terra e o Sol, fazendo com que a face iluminada fique voltada para longe do nosso campo de visão. Isso significa que, mesmo estando presente no céu, ela não reflete luz suficiente na direção da Terra para ser observada a olho nu. Esse alinhamento é um fenômeno astronômico previsível, que marca o início de um novo ciclo lunar, com duração média de 29,5 dias.

Aspectos científicos da Lua Nova

Do ponto de vista científico, essa fase é importante porque representa um momento de alinhamento quase perfeito entre os três corpos celestes. Em algumas situações específicas, quando esse alinhamento é ainda mais preciso, pode ocorrer um eclipse solar — fenômeno em que a Lua passa exatamente diante do Sol, bloqueando sua luz total ou parcialmente. No entanto, nem toda Lua Nova resulta em eclipse, pois é necessário que os planos orbitais estejam perfeitamente ajustados.

Outra característica interessante da Lua Nova é que ela nasce e se põe praticamente com o Sol. Por isso, mesmo durante o dia, sua observação é extremamente difícil. A ausência de luminosidade no céu noturno também favorece a visualização de outros corpos celestes, como estrelas, planetas e até mesmo a Via Láctea, tornando esse período ideal para a prática da observação astronômica.

A Lua Nova é associada a recomeços, planejamento e novos ciclos SN VFX / Shutterstock | Portal EdiCase

Período de transição

A Lua Nova é considerada um período de transição. Logo após essa fase, um fino arco luminoso começa a surgir no horizonte ao entardecer, marcando o início da Lua Crescente. Esse momento costuma atrair a atenção de observadores e fotógrafos, já que o contraste entre o céu ainda claro e a delicada faixa iluminada cria belas imagens.