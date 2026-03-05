Lentilha: cinco receitas ricas em proteínas para o almoço

Quando o assunto é refeição nutritiva e acessível, poucos ingredientes são tão versáteis quanto a lentilha. O grão é fonte de proteína vegetal e contribui para pratos que alimentam bem, ajudam a manter a energia ao longo do dia e melhoram o ganho de massa muscular.
Outro ponto positivo é a facilidade de preparo, já que a lentilha pode entrar em diversas combinações no dia a dia.
Veja agora cinco receitas
1. Lentilha com tofu e espinafre
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha seca
- 2 xícaras de chá de água
- 200 g de tofu firme cortado em cubos grandes
- 1 xícara de chá de espinafre fresco
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
Modo de preparo
Em uma panela média, adicione a lentilha e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por aproximadamente 20 minutos, até que os grãos fiquem macios. Escorra a água e reserve a lentilha.
Em outra panela, aqueça uma colher de sopa de azeite de oliva em fogo médio. Adicione o alho picado e refogue por cerca de um minuto.
Acrescente a lentilha cozida, o sal, a pimenta-do-reino moída, a páprica doce e o cominho em pó. Cubra com água e cozinhe por mais três minutos para incorporar os temperos.
Em uma frigideira separada, aqueça o restante de azeite de oliva em fogo médio. Adicione os cubos de tofu e doure levemente todos os lados por cerca de 5 minutos. Adicione o espinafre fresco à frigideira e refogue até murchar.
Em uma tigela, distribua a lentilha temperada e finalize com os cubos de tofu e o espinafre. Sirva ainda quente.
2. Lentilha com quinoa e legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha seca
- 2 xícaras de chá de água
- 1 xícara de chá de quinoa cozida
- 1 tomate picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de cominho em pó
Modo de preparo
Lave a lentilha em água corrente. Após, em uma panela média, coloque a lentilha com a água e leve ao fogo médio por cerca de 20 minutos até ficar macia. Em outra panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola por cerca de três minutos.
Adicione o tomate picado e cozinhe por mais dois minutos. Acrescente a lentilha e a quinoa cozidas. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e cominho em pó. Misture bem e cozinhe por mais três minutos antes de servir.
3. Lentilha cremosa com cogumelos
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha laranja seca
- 2 xícaras de chá de água
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de curry
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 200 g de cogumelo fresco fatiado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de dill fresco picado
Modo de preparo
Em uma panela média, adicione a lentilha e a água. Leve ao fogo médio e cozinhe por cerca de 20 minutos, até que os grãos estejam macios. Reserve. Depois, em outra panela, aqueça duas colheres de sopa de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue por aproximadamente três minutos, até começar a dourar.
Acrescente o alho picado e refogue por mais um minuto. Adicione a páprica doce, o sal, a pimenta-do-reino moída e o curry. Após, misture bem para formar uma base de tempero. Coloque a lentilha cozida na panela e misture com o tempero. Refogue por mais cinco minutos em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até adquirir textura cremosa.
Em seguida, em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite de oliva em fogo médio. Adicione os cogumelos fatiados e refogue por cerca de cinco minutos, até ficarem dourados e macios. Para servir, coloque a lentilha cremosa em uma tigela, distribua os cogumelos salteados por cima e finalize com dill fresco picado.
4. Macarrão com lentilha à bolonhesa
Ingredientes
- 200 g de macarrão tipo espaguete
- 1 xícara de chá de lentilha seca
- Água para cozinhar
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de molho de tomate
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
Modo de preparo
Lave a lentilha em água corrente. Depois, em uma panela média, coloque a lentilha e a água, e cozinhe em fogo médio por cerca de 20 minutos até os grãos ficarem macios. Em seguida, cozinhe o macarrão em uma panela grande com água fervente e sal em fogo médio até ficar al dente. Escorra e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola por cerca de três minutos. Adicione o alho e cozinhe por mais um minuto. Acrescente o molho de tomate, a lentilha cozida, o sal, a pimenta-do-reino moída e o orégano. Cozinhe por cerca de cinco minutos para engrossar. Sirva o macarrão com o molho de lentilha por cima e finalize com queijo parmesão ralado.
5. Escondidinho de lentilha com frango
Ingredientes
- 1 xícara de chá de lentilha seca
- Água para cozinhar
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 2 batatas descascadas e cortadas em cubos
- 1/2 xícara de chá de leite
- 1 colher de sopa de margarina
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 50 g de queijo parmesão ralado
Modo de preparo
Lave a lentilha em água corrente. Em uma panela média, coloque a lentilha e a água e cozinhe em fogo médio por aproximadamente 20 minutos até ficar macia. Escorra o excesso de líquido.
Em outra panela, cozinhe as batatas em água em fogo médio até ficarem macias. Escorra e amasse com o leite e a margarina até formar um purê cremoso. Reserve.
Aqueça o azeite de oliva em uma panela em fogo médio. Depois, refogue a cebola por cerca de três minutos. Adicione o alho e cozinhe por mais um minuto. Em seguida, acrescente a lentilha cozida e o frango desfiado. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída e cozinhe por cerca de três minutos.
Em um refratário, coloque a mistura de lentilha e frango. Cubra com o purê de batata e finalize com queijo parmesão ralado. Leve ao forno a 200ºC por cerca de 20 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.