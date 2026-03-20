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Abrindo caminhos
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"Já passou da hora de termos liberdade para sermos quem quisermos", diz Isadora Cruz, protagonista de "Coração Acelerado"

Paraibana fala sobre a preparação para viver Agrado, a conexão com a música e os desafios de construir suas personagens na dramaturgia

Michele Vaz Pradella

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