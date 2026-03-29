Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/03/2026

Neste domingo, os movimentos astrais trarão à tona mudanças inesperadas, oscilações emocionais e a necessidade de adaptação em diferentes áreas da vida. Ao mesmo tempo, haverá espaço para inovação, expressão pessoal e conquistas importantes. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que as influências astrológicas reservam para você!
Áries
Neste domingo, falhas na comunicação, notícias inesperadas e mudanças poderão gerar nervosismo. Diante disso, será necessário se atentar à rotina de trabalho e à saúde. Para tanto, procure investir na organização e na flexibilidade em ambos os setores, evitando decisões precipitadas e buscando praticidade nas tarefas.
Touro
Você desejará se expressar e buscar atividades que tragam prazer e reconhecimento pessoal. Inclusive, esse entusiasmo favorecerá momentos de lazer e o envolvimento em projetos que permitam demonstrar os seus talentos com confiança e autenticidade. Assim sendo, aproveite as energias do dia para se divertir e valorizar o que o(a) faz se sentir especial.
Gêmeos
Você poderá se deparar com imprevistos e mudanças bruscas no lar. Diante desse cenário, procure exercer a flexibilidade para lidar com as rupturas, assim como controlar a carência e o orgulho excessivo. Tais atitudes o(a) ajudarão a evitar reações intensas que possam gerar instabilidades com pessoas próximas.
Câncer
O domingo trará uma forte agitação mental, o que poderá causar discussões inesperadas, mudanças súbitas nos planos e imprevistos nas conversas com pessoas próximas. Essas situações exigirão muito cuidado com as reações impulsivas, pois elas possivelmente causarão rompimentos desnecessários. O ideal será agir com flexibilidade e escutar mais o outro.
Leão
Você precisará ter cautela com os recursos financeiros, evitando decisões impulsivas que possam desestabilizar o orçamento. O dia também pedirá flexibilidade para lidar com imprevistos e uma revisão prática das suas conquistas. Ao longo deste domingo, o mais indicado será priorizar o planejamento e a segurança na vida material.
Virgem
Devido à agitação interna, você sentirá a necessidade de renovar a sua imagem ou atitudes. Todavia, esse cenário poderá gerar comportamentos imprevisíveis e estressantes. Portanto, o melhor será agir com flexibilidade para lidar com possíveis imprevistos, além de evitar reações impulsivas que possam abalar as emoções.
Libra
Você buscará se recolher para processar imprevistos que poderão surgir de maneira repentina. No processo, precisará se desapegar de hábitos antigos e aceitar as mudanças que estão fora do seu controle. Também será importante manter a calma diante de agitações internas e compreender as próprias inquietações.
Escorpião
Você tenderá a se deparar com mudanças repentinas nos projetos e nas amizades, demandando que aja com flexibilidade. Ademais, procure não alimentar a necessidade de ser o centro das atenções, evitando assim reações intensas. Lembre-se: a calma e o desapego o(a) ajudarão a reorganizar os objetivos individuais e coletivos.
Sagitário
Você sentirá vontade de inovar na carreira. Inclusive, poderá se surpreender com boas mudanças que afetarão a visibilidade profissional e as metas de longo prazo. Ainda assim, tenha cautela com a necessidade de liberdade e renovação. O melhor será manter a serenidade diante de rupturas ou novidades no trabalho, se adaptando ao que surgir com equilíbrio.
Capricórnio
Você precisará ter cautela diante de imprevistos que possam afetar as suas convicções mais profundas ou interromper os planos. Ao mesmo tempo, deverá exercer a flexibilidade para transformar a sua visão de mundo e aceitar as mudanças importantes. Neste domingo, o mais indicado será buscar soluções inovadoras e equilibrar a sua mente para não tomar decisões precipitadas sob pressão.
Aquário
Você sentirá uma tensão mental ao lidar com questões financeiras complexas ou recursos compartilhados, o que poderá gerar mal-entendidos e confusões na comunicação. Ainda neste domingo, imprevistos e mudanças súbitas nos planos exigirão flexibilidade. Diante desses cenários, o melhor será evitar decisões precipitadas.
Peixes
O domingo poderá trazer tensões, mal-entendidos e notícias inesperadas nos relacionamentos, gerando tanto discussões quanto rompimentos. Nesse cenário, será preciso ter cautela com a vontade de criticar ou controlar os outros. Afinal, essas atitudes possivelmente prejudicarão a sua clareza e dificultarão a resolução equilibrada dos conflitos.