Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/03/2026

Será um domingo de inovação e expressão pessoal para os nativos vimolsiri.s / Shutterstock | Portal EdiCase

Neste domingo, os movimentos astrais trarão à tona mudanças inesperadas, oscilações emocionais e a necessidade de adaptação em diferentes áreas da vida. Ao mesmo tempo, haverá espaço para inovação, expressão pessoal e conquistas importantes. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que as influências astrológicas reservam para você!

Áries

Os arianos deverão investir na organização e evitar decisões precipitadas uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Neste domingo, falhas na comunicação, notícias inesperadas e mudanças poderão gerar nervosismo. Diante disso, será necessário se atentar à rotina de trabalho e à saúde. Para tanto, procure investir na organização e na flexibilidade em ambos os setores, evitando decisões precipitadas e buscando praticidade nas tarefas.

Touro

Os taurinos deverão aproveitar o dia para se divertir uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você desejará se expressar e buscar atividades que tragam prazer e reconhecimento pessoal. Inclusive, esse entusiasmo favorecerá momentos de lazer e o envolvimento em projetos que permitam demonstrar os seus talentos com confiança e autenticidade. Assim sendo, aproveite as energias do dia para se divertir e valorizar o que o(a) faz se sentir especial.

Gêmeos

Os geminianos deverão exercitar a flexibilidade diante de imprevistos uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você poderá se deparar com imprevistos e mudanças bruscas no lar. Diante desse cenário, procure exercer a flexibilidade para lidar com as rupturas, assim como controlar a carência e o orgulho excessivo. Tais atitudes o(a) ajudarão a evitar reações intensas que possam gerar instabilidades com pessoas próximas.

Câncer

Os cancerianos deverão ter cuidado com reações impulsivas uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

O domingo trará uma forte agitação mental, o que poderá causar discussões inesperadas, mudanças súbitas nos planos e imprevistos nas conversas com pessoas próximas. Essas situações exigirão muito cuidado com as reações impulsivas, pois elas possivelmente causarão rompimentos desnecessários. O ideal será agir com flexibilidade e escutar mais o outro.

Leão

Os leoninos deverão priorizar o planejamento e a segurança material uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará ter cautela com os recursos financeiros, evitando decisões impulsivas que possam desestabilizar o orçamento. O dia também pedirá flexibilidade para lidar com imprevistos e uma revisão prática das suas conquistas. Ao longo deste domingo, o mais indicado será priorizar o planejamento e a segurança na vida material.

Virgem

Os virginianos deverão agir com flexibilidade para lidar com possíveis imprevistos uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Devido à agitação interna, você sentirá a necessidade de renovar a sua imagem ou atitudes. Todavia, esse cenário poderá gerar comportamentos imprevisíveis e estressantes. Portanto, o melhor será agir com flexibilidade para lidar com possíveis imprevistos, além de evitar reações impulsivas que possam abalar as emoções.

Libra

Os librianos deverão manter a calma diante de agitações internas uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você buscará se recolher para processar imprevistos que poderão surgir de maneira repentina. No processo, precisará se desapegar de hábitos antigos e aceitar as mudanças que estão fora do seu controle. Também será importante manter a calma diante de agitações internas e compreender as próprias inquietações.

Escorpião

Os escorpianos deverão reorganizar os objetivos com calma uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você tenderá a se deparar com mudanças repentinas nos projetos e nas amizades, demandando que aja com flexibilidade. Ademais, procure não alimentar a necessidade de ser o centro das atenções, evitando assim reações intensas. Lembre-se: a calma e o desapego o(a) ajudarão a reorganizar os objetivos individuais e coletivos.

Sagitário

Os sagitarianos sentirão vontade de inovar na carreira uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você sentirá vontade de inovar na carreira. Inclusive, poderá se surpreender com boas mudanças que afetarão a visibilidade profissional e as metas de longo prazo. Ainda assim, tenha cautela com a necessidade de liberdade e renovação. O melhor será manter a serenidade diante de rupturas ou novidades no trabalho, se adaptando ao que surgir com equilíbrio.

Capricórnio

Os capricornianos deverão exercer a flexibilidade para aceitar mudanças importantes uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará ter cautela diante de imprevistos que possam afetar as suas convicções mais profundas ou interromper os planos. Ao mesmo tempo, deverá exercer a flexibilidade para transformar a sua visão de mundo e aceitar as mudanças importantes. Neste domingo, o mais indicado será buscar soluções inovadoras e equilibrar a sua mente para não tomar decisões precipitadas sob pressão.

Aquário

Os aquarianos deverão evitar decisões precipitadas uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase

Você sentirá uma tensão mental ao lidar com questões financeiras complexas ou recursos compartilhados, o que poderá gerar mal-entendidos e confusões na comunicação. Ainda neste domingo, imprevistos e mudanças súbitas nos planos exigirão flexibilidade. Diante desses cenários, o melhor será evitar decisões precipitadas.

Peixes

Os piscianos deverão ter cautela com as críticas aos outros uladz_a / Shutterstock | Portal EdiCase