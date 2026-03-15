Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/03/2026

As energias do domingo tenderão a estimular transformações internas, revisão de atitudes e maior consciência sobre relações ImageSymphony / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

As energias deste domingo tenderão a estimular transformações internas, revisão de atitudes e maior consciência sobre relações, responsabilidades e objetivos pessoais. Nesse cenário, poderão surgir desafios ligados a disputas de poder, expectativas irreais ou mudanças inesperadas. No entanto, com maturidade e equilíbrio, será possível transformar obstáculos em oportunidades de crescimento e amadurecimento.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

O ariano precisará enfrentar verdades profundas sobre as amizades Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Você irá se deparar com intensas transformações na forma como se relaciona com grupos ou projetos coletivos. Nesse cenário, inclusive, poderão surgir disputas de poder ou a necessidade de encerrar parcerias que não fazem sentido. Ao longo do dia, será preciso enfrentar verdades profundas sobre as suas amizades, assim como agir com honestidade e evitar comportamentos controladores.

Touro

O taurino precisará se desapegar das ilusões e lidar com as responsabilidades Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Neste domingo, expectativas irreais em relação aos projetos poderão gerar ilusões e cansaço emocional. Além disso, haverá tendência a atrasos nos planos de longo prazo e a uma sensação de isolamento. Para superar os desafios do dia, será necessário desapegar das ilusões e lidar com as responsabilidades, sem se sobrecarregar.

Gêmeos

O geminiano deverá canalizar a energia do dia para renovar a visão e focar os objetivos Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

As suas emoções estarão mais intensas neste domingo, o que o(a) levará a realizar ajustes nos planos. No processo, precisará agir com maturidade em relação a questões burocráticas e evitar posturas autoritárias que possam gerar conflitos. O ideal será canalizar a energia do dia para renovar a sua visão e focar os objetivos que tragam mais sentido à vida.

Câncer

O canceriano precisará adotar uma postura firme e se abrir- para transformações Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará lidar com questões financeiras complexas, como a divisão de recursos. No processo, será necessário adotar uma postura firme e se abrir para transformações, desapegando de comportamentos que interferem na segurança emocional e material. Também deverá evitar disputas de poder e buscar uma solução pacífica para as crises.

Leão

O leonino deverá investir em uma postura prática e madura para fortalecer os vínculos que realmente importam Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Será necessário encarar transformações profundas nos relacionamentos, buscando parcerias que ofereçam segurança. Para isso, procure identificar e abandonar padrões de controle que desgastam as relações. Ademais, invista em uma postura prática e madura para fortalecer os vínculos que realmente importam e estabelecer acordos sólidos.

Virgem

O virginiano viverá um dia de transformações na rotina e na forma como cuida da saúde Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Você viverá um dia de transformações na rotina e na forma como cuida da saúde. Ao mesmo tempo, poderão surgir situações críticas ou disputas de poder no ambiente profissional, o que exigirá a eliminação de hábitos nocivos. Ao longo deste domingo, será importante evitar o excesso de controle ou a sobrecarga obsessiva, abandonando tarefas que geram estresse.

Libra

O libriano deverá desapegar de comportamentos e padrões antigos na vida afetiva Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Você sentirá vontade de transformar seus projetos e a maneira de se expressar. Para isso, será essencial desapegar de comportamentos e padrões antigos na vida afetiva, permitindo que ocorra uma renovação. Durante esse processo, mantenha a maturidade e evite atitudes controladoras.

Escorpião

Questões do passado exigirão transformação do escorpiano em relação às memórias Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Você tenderá a se deparar com situações de profunda intensidade no lar. Questões do passado ou tensões ocultas poderão vir à tona, exigindo uma transformação em relação às memórias. Além disso, a necessidade de controle possivelmente irá gerar crises na convivência familiar. Diante desses cenários, será preciso eliminar padrões emocionais desgastados e evitar comportamentos autoritários.

Sagitário

Será um dia importante para o sagitariano organizar documentos e resolver pendências burocráticas Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

A fim de evitar mal-entendidos, você precisará buscar clareza e praticidade nas comunicações. Será um dia importante para organizar documentos, resolver pendências burocráticas e estruturar melhor os pensamentos antes de expressar opiniões. De modo geral, o domingo pedirá que seja mais objetivo(a) e priorize as informações que tragam resultados concretos para a rotina.

Capricórnio

O dia pedirá que o capricorniano corte gastos supérfluos e reavalie como usa seus recursos Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Neste domingo, organizar a vida financeira com maturidade será essencial para garantir estabilidade a longo prazo. O dia pedirá que você corte gastos supérfluos e reavalie como usa seus recursos. Ao agir com responsabilidade, será possível transformar cada decisão em oportunidade de crescimento e prosperidade.

Aquário

A facilidade do aquariano para realizar tarefas diárias permitirá construir bases sólidas para projetos Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase

Você sentirá a necessidade de assumir o comando da própria vida, com mais foco nos objetivos pessoais. No processo, poderá adotar uma postura mais reservada, o que ajudará na tomada de decisões que exigem coragem. Para melhorar, a sua facilidade em realizar tarefas diárias permitirá que construa bases sólidas para os projetos.

Peixes

O pisciano buscará se retirar do barulho externo para lidar com questões emocionais profundas Morgenmuffell / Shutterstock | Portal EdiCase