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Experiências coletivas, feira criativa e cinema marcam programação do Dia da Mulher em Porto Alegre

Na Capital, atividades voltadas ao público feminino vêm ganhando espaço e se transformando em ambientes de lazer e criação de vínculos

Ana Júlia Santos*

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