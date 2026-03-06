Experiências coletivas, feira criativa e cinema marcam programação do Dia da Mulher em Porto Alegre

Mesa Criativa reúne grupos pequenos para estimular conversas e conexões. Renan Mattos / Agencia RBS

Porto Alegre contará com algumas atividades em alusão ao Dia da Mulher. Para quem curte experiências criativas, a Hunted Experiências promove, no domingo (8), uma programação inspirada no imaginário de muitas mulheres que cresceram assistindo ao filme De Repente 30. A proposta é recriar o clima de uma festa do pijama, com atividades coletivas e momentos de autocuidado.

— A gente quer criar um espaço seguro para conversar sobre temas que muitas vezes ficam guardados. Muitas mulheres acham que determinados problemas são só delas, mas quando compartilham percebem que outras passam por situações semelhantes — explica Alessandra Riet, criadora do espaço.

A atividade ocorre a partir das 18h no Sofia Karaokê Bar (rua Comendador Caminha, 348). Ingressos disponíveis aqui.

Já a Cinemateca Capitólio fará duas sessões especiais seguidas de debate. No sábado (7), às 17h, haverá exibição de Manas, de Marianna Brennand, e, no domingo (8), às 19h, ocorre a sessão de Selva e Terra das Cinzas, da diretora Sofía Quirós. A entrada é gratuita.

O Multipalco Eva Sopher lançou um selo para promover grandes espetáculos do Rio Grande do Sul. Em homenagem ao Dia da Mulher, a estreia será com a apresentação de Aos Trancos e Barrancos, estrelado pelas atrizes e cantoras Kiti Santos e Marisa Rotenberg. As sessões serão no sábado e no domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel (Rua Riachuelo, 1.089, Centro Histórico). Ingressos disponíveis aqui.

O Parque Harmonia (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 63, Praia de Belas) promove, no domingo, um evento gratuito que reúne música, bem-estar e empreendedorismo feminino. A programação conta com aula de yoga conduzida pela Casa Alta, show de Rê Adegas e trio, seguidos por Pâmela Amaro. Também haverá uma Feira Criativa feita por mulheres.

Espaços voltados para mulheres crescem na Capital

Em Porto Alegre, eventos e experiências coletivas vêm ganhando espaço e se transformando em ambientes de lazer e criação de vínculos. Propostas que misturam arte, autocuidado, conversas e dinâmicas em grupo ajudam a promover bem-estar físico e emocional e a fortalecer redes de apoio entre mulheres, explica a psicóloga Lívia Atkinson:

— Esses encontros favorecem a expressão emocional, o sentimento de pertencimento e a criação de vínculos, fatores importantes para a saúde mental. Participar de espaços de troca e criação reduz o isolamento e aumenta a sensação de apoio, o que contribui para maior bem-estar emocional.

Outra iniciativa que aposta nos encontros presenciais é a Mesa Criativa, que reúne grupos pequenos, justamente para estimular conversas e conexões. Rhoana Oliveira, 28 anos, frequenta o projeto há alguns meses e afirma que é um momento para descansar da rotina corrida e ter um tempo para si mesma, além de contribuir para diminuir o tempo de uso do celular:

— Já fui em cinco encontros e algumas vezes sozinha. Já fiz muitas amizades e é muito bom experimentar coisas novas e diferentes, se libertar e aprender novas habilidades. É uma forma também de se desafiar a conhecer pessoas novas e fazer amizades.

A psicóloga Lívia Atkinson avalia que espaços formados majoritariamente por mulheres tendem a gerar maior sensação de segurança:

— Estudos mostram que vínculos sociais positivos e a troca afetiva contribuem para melhorar o humor e fortalecer os recursos emocionais para lidar com o dia a dia. Muitas mulheres compartilham desafios semelhantes ligados à sobrecarga, às relações e à autoestima. Estar em um ambiente onde essas experiências são compreendidas sem julgamento facilita a expressão emocional.