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Papo entre amigas
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"Quando essas mulheres conversam, ganham confiança para mudar", diz Sheron Menezzes sobre a série "Juntas e Separadas"

Atriz porto-alegrense relembra personagens marcantes da carreira e comenta a emoção de desfilar pela Portela em um enredo sobre a população negra do RS

Yasmim Girardi

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