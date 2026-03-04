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Saúde & Bem-estar

Dia Mundial da Obesidade: entenda por que a doença precisa de mais atenção no Brasil

Veja por que soluções rápidas não resolvem o avanço da doença e a importância de enxergá-la como uma condição de saúde, não apenas estética

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