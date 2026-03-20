Celebração do outono: período é favorável para colheita interior

Celebração Mabon simboliza equilíbrio, gratidão e o fechamento de um ciclo de crescimento Nakaya / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Na Roda do Tempo, chega mais um outono em nossas vidas. Período em que, novamente, luz e escuridão se equilibram. Neste ano de 2026, acontece na quinta-feira, 20 de março, às 11h46. É um momento em que o dia e a noite têm a mesma duração, simbolizando equilíbrio, gratidão e o fechamento de um ciclo de crescimento. É também o início do ano astrológico, com o Sol entrando em Áries.

Uma inspiração da mitologia celta galesa, nomeia esta data em celebração com o nome “Mabon”, em que encontramos a figura de Mabon ap Modron — cujo nome significa “Filho da Mãe”. Conta-se que ele foi retirado de sua mãe logo após o nascimento e mantido cativo até ser finalmente resgatado. Sua história carrega a força simbólica do Sol jovem, da fertilidade e da colheita, representando o eterno movimento entre nascimento, ausência e retorno.

Esse mito ecoa o próprio mistério do ciclo da vida, tornando-se uma chave simbólica para compreender a celebração de Mabon. É um lembrete de que toda luz, mesmo quando parece ausente, prepara seu momento de retorno.

Segunda grande colheita

No outono, temos a segunda grande colheita. Se na primavera plantamos intenções e no verão vimos o auge da luz, agora contemplamos aquilo que amadureceu. Os campos oferecem seus frutos, as árvores começam a liberar suas folhas e a Terra começa seu recolhimento silencioso.

É o tempo da maturidade. O instante em que a natureza nos ensina que a última colheita antes do inverno é sagrada, e que preparar-se para o tempo de pouca luz que virá faz parte do equilíbrio cíclico da natureza.

Cada fruto carrega não apenas alimento, mas memória: o calor que o fortaleceu, as chuvas que o sustentaram, o tempo que o moldou. Assim também somos nós: tudo o que vivemos deixa marcas, ensinamentos e sabores.

Ao celebrarmos o outono, honramos a dança contínua entre abundância e entrega, crescimento e recolhimento, luz e sombra ju_see / Shutterstock | Portal EdiCase

Uma tradição ancestral de gratidão

A celebração do período de colheita é ancestral em diversas culturas. Povos antigos honravam esse momento como tempo de agradecimento pela abundância recebida e de preparação para o período de introspecção que se aproximava.

A Terra começa a recolher-se, e nós também podemos nos voltar para dentro. É tempo de agradecer o que floresceu, aceitar o que não prosperou e reconhecer a sabedoria adquirida. O outono fala de responsabilidade, maturidade e consciência. Fala da beleza que existe na transição, no desapego sereno, na preparação silenciosa.

Assim, ao celebrarmos o outono, honramos a dança contínua entre abundância e entrega, crescimento e recolhimento, luz e sombra. É um lembrete de que cada ciclo traz sua colheita — e que a verdadeira abundância não está apenas no que recebemos, mas naquilo que aprendemos ao longo do caminho.

E você? Já reconheceu quais frutos amadureceram em sua vida? Já agradeceu pelas colheitas visíveis e invisíveis? O que está pronto para ser recolhido — e o que precisa ser deixado cair como folha ao vento? Os ciclos da natureza estão dentro de nós e, em última instância, somos seus frutos.

Por Alline Lima